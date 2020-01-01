У січні-лютому обсяг вантажоперевезень скоротився на 10,7%

17:20 25.03.2020   Украина

Підприємства транспорту в січні-лютому 2020 року скоротили обсяг вантажоперевезень порівняно з аналогічним періодом минулого року на 10,7% — до 90,1 млн тонн.

 Про це свідчать дані Державної служби статистики (Держстат) України, пишуть Порти України.

За інформацією відомства, вантажообіг підприємств транспорту знизився на 16% — до 43,417 млрд тонно-кілометрів.

За даними «Укрзалізниці», якими оперує Держстат, вантажоперевезення залізничним транспортом скоротилися на 2,6% — до 47,3 млн тонн. Вантажообіг підприємств залізничного транспорту знизився на 4,8% — до 27,784 млрд тонно-кілометрів.

За даними Держстату, вантажоперевезення водним транспортом збільшилися на 13,1% — до 0,5 млн тонн. Вантажообіг підприємств водного транспорту збільшився на 0,2% — до 370,2 млн тонно-кілометрів.

Вантажоперевезення автомобільним транспортом скоротилися на 9,7% — до 28,2 млн тонн. Вантажообіг підприємств автомобільного транспорту зріс на 2,8% — до 6,934 млрд тонно-кілометрів.

Транспортування вантажів трубопровідним транспортом скоротилося на 31,6% — до 14,1 млн тонн. Вантажообіг підприємств трубопровідного транспорту зменшився на 46% — до 8,3 млрд тонно-кілометрів.

Вантажоперевезення авіаційним транспортом скоротилися на 11,3% — до 0,01 млн тонн. Вантажообіг підприємств авіаційного транспорту зменшився на 38,6% — до 29,4 млн тонно-кілометрів.

За даними Держстату, підприємства транспорту в 2019 році збільшили обсяг вантажоперевезень порівняно з 2018 роком на 8% — до 674,5 млн тонн. Вантажообіг підприємств транспорту зріс на 2,1% — до 338,885 млрд тонно-кілометрів.



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