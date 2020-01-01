Трамп поддержал Саудовскую Аравию в нефтяной войне против России

17:00 25.03.2020   Россия

Президент США Дональд Трамп поддерживает Саудовскую Аравию в ее намерении качать больше нефти, чтобы вытеснить Россию с определенных рынков. 

Об этом Трамп заявил в телефонном разговоре с наследным принцем Мохаммедом бен Сальманом, рассказали Politicо два источника, знакомых с содержанием беседы, пишет finanz.ru.

По их словам, Трамп заявил, что не возражает против планов Эр-Рияда занять российские ниши, но попросил, чтобы цена нефти не опускалась слишком низко, угрожая сланцевым добытчикам США.

Разговор состоялся 9 марта - через три дня после провала переговоров ОПЕК+, на который Саудовская Аравия ответила планами на треть нарастить добычу и скидками до 10 долларов к цене Brent.

Последовавшее крушение нефтяных котировок, которые начинали месяц около 50 долларов за баррель, к 18 марта рухнули до уровней начала 2000х (24,5 доллара Brent, 20 долларов за WTI и 18,6 доллара за Urals), застиг американскую администрацию врасплох, утверждают источники Politicо. «Никто не думал, что рухнет настолько. Это было «вау», мы не думали, что до этого дойдет», - говорит один из них.

По оценке Rystad Energy и Pioneer Natural Resources одной из крупнейших независимых добывающих компаний в США, при текущих ценах Штаты потеряют около 20% нефтедобычи к концу 2021 года - от 2 до 2,5 млн баррелей в сутки, что отбросит сланцевую отрасль на 2-3 года в прошлое.

Публично Трамп продолжает радоваться снижению цен на бензин, сравнивая его с налоговыми льготами для потребителей, в то время как чиновники администрации и нефтяные лоббисты призывают его вмешаться.

США планируют отправить спецпосланника в Саудовскую Аравию, чтобы совместно с королевством провести работу по стабилизации нефтяного рынка, рассказали Reuters представители администрации. По их словам, высокопоставленный чиновник Минэнерго как минимум несколько месяцев будет находится в Эр-Рияде, работая при поддержке Госдепартамента и атташе посольства по энергетике.

Некоторые чиновники Минэнерго убеждают Трампа заключить нефтяной союз с Саудовской Аравией, который помог бы стабилизировать цены, пишет со ссылкой на источники The Wall Street Journal.

Такая идея есть, но она лишь одна из многих, заявил Bloomberg TV министр энергетики США Дэн Бруйетт. «В какой-то момент мы подключимся к дипломатическим усилиями на этом направлении. На данный момент никаких решений в таком ключе не принято», - уточнил он.

Есть надежда, что Трамп сможет договориться и с Саудовской Аравией, и с Россией о сокращении добычи в ответ на такие же меры в Техасе, говорит глава Texas Railroad Commission (регулятор нефтяного рынка штата) Райян Ситтон. Квоты на нефтедобычу в Техасе не вводились с 1970х, многие компании выступают против. Но «если мы сможем помочь Трампу заключить сделку, тогда, я думаю, нам и надо что-то сделать», говорит Ситтон.

Госдепартамент не может препятствовать переговорам Техаса с ОПЕК, но на федеральном уровне подобный диалог не ведется, поскольку это картель, заявил представитель ведомства.

По его словам, Госдеп намерен продолжать уменьшать объем нефти на рынке с помощью санкций против Ирана и Венесуэлы. Россия также может попасть под санкции в той мере, в какой она вовлечена в торговлю венесуэльской нефтью, заявил дипломат.

Планируя договориться с Саудовской Аравией, администрация Трампа рассматривает возможность новых санкций против России в связи с дестабилизацией рынка нефти, рассказали WSJ источники в Белом Доме.

РФ добывает 11,2 млн баррелей в сутки, из которых 5,5 млн уходит на экспорт. Однако избыток нефти на мировом рынке сейчас достигает 8-11 млн баррелей в сутки и является рекордным в истории, оценивает IHS Markit.

С учетом падающего спроса все мировые хранилища могут переполниться за 3-4 месяца, после чего цены на нефть могут стать отрицательными, прогнозирует Mizuho.



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