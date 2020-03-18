Аксенов требует остановить турпоток в Крым до мая

16:20 25.03.2020   Крым

"Глава" оккупированного Крым Сергей Аксенов запретил наращивать турпоток в оккупированный Крым в апреле из-за распространения коронавирусной инфекции. 

Об этом он заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на полуострове, пишет Крыминформ.

«Искусственно никакой турпоток не наращивать. Не надо сейчас переориентировать самолеты из каких-то мест. Не нужно. Отельеры, пожалуйста, пусть принимают, но помнят – один заразившийся у них ставит им крест на работу за весь курортный сезон, – сообщил Аксёнов. – Выбор пусть делают сами. Я сторонник того, чтобы поберечься на определенном этапе. Либо они пропустят все и будут сидеть на карантине с сотрудниками».

Аксенов напомнил, что ряд операторов готовы отправлять дополнительные чартерные рейсы в Крым для загрузки санаториев. «Понимаем, что люди сейчас хотят в теплую погоду и подальше от эпицентров заражения, но для нас с вами – это колоссальная работа, дополнительные риски, возможность инфицировать здесь все что можно. Мы не удержим ситуацию, поэтому мы лучше апрель побережем», – резюмировал Аксенов.

Он подчеркнул, что апрель является нехарактерным сезоном для Крыма. Республика в случае наращивания потока получит только «большой-большой негатив» и «дурные расходы бюджета» в том случае, если придется искать инфицированных туристов и определять их круг общения.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в оккупированном Крыму по состоянию на 24 марта выросло до семи. Накануне стало известно о шести новых случаях, все они завозные: четыре члена одной семьи заразились во время круиза и отдыха в ОАЭ, еще двое – в Бельгии и Латвии. О первом случае заражения сообщалось 21 марта.

В Крыму с 17 марта действует режим повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Также создан оперативный штаб. Официальная информация о распространении нового вируса в республике публикуется в специальном разделе на сайте оккупационного правительства Крыма и в Telegram-канале.



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