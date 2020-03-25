Зерновой терминал Neptune, работающий в порту Пивденный, принял самое крупнотоннажное судно за время своей работы.

Им стал балкер Flaminia дедвейтом 82 тысяч тонн.

Как пишет ЦТС со ссылкой на информацию, обнародованную терминалом, судно прибыло в порт в ночь на 24 марта.

"Именно этот балкер стал самым крупнотоннажным судном, которое принял причал #25. Длина балкера - 229 м, ширина - 32,26 м, дедвейт - 82 012 тонн. Он зашел под загрузку 71500 тонн кукурузы", - сообщили в компании.

Согласно данным сервиса Мarinetraffic, судно пришло в Пивденный из иранского порта Раджаей, расположенного вблизи от Бендер-Аббаса.

Напомним, что до этого самым крупным погруженным на терминале Neptune судном был балкер Sakizaya Power дедвейтом 81 864 тонны. Его на терминале обрабатывали в конце января - начале февраля текущего года.

В июне 2018 года был открыт первый пусковой комплекс терминала с тогда еще рабочим названием MV Cargo. В конце марта 2019 года сообщалось, что еще строящийся терминал перевалил свой первый миллион тонн грузов.

6 сентября 2019 года состоялось официальное открытие зернового терминала, который тогда же сменил рабочее название MV Cargo на Neptune. К середине ноября прошлого года терминал перевалил более 2,3 млн т зерновых.

Фото: Терминал Neptune