У берегов Габона с контейнеровоза похищены семь украинских моряков
|15:40 25.03.2020
|Украина
В ходе нападения на контейнеровоз MSC Talia F (флаг Португалии), которое произошло 22 марта 2020 года в 52 морских милях от порта Либревиль (Габон), похищены семь членов экипажа.
Как передает PortNews со ссылкой на Dryad Global, на судне находились 17 членов экипажа - все, предположительно, являются гражданами Украины, пишет ЦТС.
Нападение произошло, когда судно вместимостью 957 TEU направлялось из Ломе (Того) в порт Либревиль (Габон). В настоящее время судно стоит на якоре в Габоне. 10 членов экипажа укрылись в цитадели судна.
Отмечается, что это первый инцидент с нападением и захватом заложников, произошедший в этом районе в 2020 году. В 2019 году в Порт-Либревиле и на якорной стоянке Овендо было зарегистрировано четыре инцидента, один из которых привел к похищению четырех китайских рыбаков, другой - к похищению экипажа судна, следовавшего из Дуалы в порт Либревиль.
Согласно ежегодному отчету о пиратстве Международного морского бюро (IBM), подразделения Международной торговой палаты (ICC), несмотря на сокращение в 2019 году общего числа случаев пиратства, наблюдается рост числа похищений экипажей судов в Гвинейском заливе.
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