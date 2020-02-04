Гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" оказалась бесперспективной для реального применения

15:20 25.03.2020   Россия

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» оказалась абсолютно бесперспективной для реального боевого применения.

Причиной этому стало банальное отсутствие надлежащей точности, в связи с чем, разрушительная мощь гиперзвукового оружия попросту нивелируется, пишет Avia.pro.

«Самый острый вопрос «нового гиперзвукового оружия» – системы самонаведения и коррекции. Очень высокие скорости в атмосфере формируют вокруг боеприпаса оболочку плазмы. Соответственно работа классических головок самонаведения и средств связи невозможна. Решения здесь может быть только два: или снижать скорость (после чего наш боеприпас становится просто сверхзвуковым с высокими значениями числа М), или каким-то способом обеспечить «вывод за плазму» антенн связи и наведения. Теоретически и технически такое возможно. Однако нужно объективно понимать, что это приводит к серьезному ограничению характеристик каналов связи и наведения (в сравнении с возможностями «классических ракет»). «Новому гиперзвуковому оружию» для эффективного применения необходимо очень точное целеуказание, требования к которому оказываются много выше, чем, например, для обычных противокорабельных ракет оперативного назначения (скажем, комплекса «Гранит»). Проблемы с целеуказанием усложняют поражение подвижных целей», - об этом сообщает «Военно-промышленный курьер»

Фактически, утверждается, что наиболее эффективным станет использование гиперзвуковых крылатых ракет воздушными носителями,  а наиболее бесперспективным – подводная лодка.

«Не следует путать «Циркон» с ракетными комплексами «Авангард» и «Сармат», мощь удара которых позволяет накрывать противника на нескольких квадратных километрах. «Циркон» - это прежде всего крылатая ракета, и промах для нее на несколько метров, а в данном случае, речь, вероятней всего, идёт о десятках метров, уже является критическим», - отмечает специалист издания.

Однако, на сегодняшний день испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» продолжаются.



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