Санаторно-курортное лечение в Крыму оказалось под угрозой приостановки из-за коронавируса
|15:00 25.03.2020
|Крым
Правительство России поручило федеральному министерству труда и социальной защиты и Фонду социального страхования представить предложения о приостановке организации санаторно-курортного лечения ряда категорий граждан в 2020 году.
Об этом сообщал телеканал RT со ссылкой на соответствующее поручение правительства, пишет Крыминформ.
«Минтруду России совместно с Фондом социального страхования Российской Федерации представить в правительство Российской Федерации предложения по приостановлению организации санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в 2020 году с учётом складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации», – говорится в документе.
При этом сроком исполнения указан день, когда было дано само поручение – 24 марта.
Роспотребнадзору поручено изучить возможность использования санаториев для карантина и оказания медпомощи заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19.
Также правительство России поручило регионам в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции закрыть кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры.
Ночные клубы, кальянные и кинотеатры будут закрыты и в Крыму
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