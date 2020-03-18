Правительство России поручило федеральному министерству труда и социальной защиты и Фонду социального страхования представить предложения о приостановке организации санаторно-курортного лечения ряда категорий граждан в 2020 году.

Об этом сообщал телеканал RT со ссылкой на соответствующее поручение правительства, пишет Крыминформ.

«Минтруду России совместно с Фондом социального страхования Российской Федерации представить в правительство Российской Федерации предложения по приостановлению организации санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в 2020 году с учётом складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации», – говорится в документе.

При этом сроком исполнения указан день, когда было дано само поручение – 24 марта.

Роспотребнадзору поручено изучить возможность использования санаториев для карантина и оказания медпомощи заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19.

Также правительство России поручило регионам в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции закрыть кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры.

Ночные клубы, кальянные и кинотеатры будут закрыты и в Крыму