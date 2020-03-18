Подразделения разведки армейского корпуса Черноморского флота страны-агрессора проводят тактико-специальное учение в оккупированном Крыму.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, разведчики передислоцировались в район выполнения задач в составе военных колонн и на вертолётах МИ-8, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

«На марше выполнены задачи боевого охранения и всестороннего обеспечения воинских колонн, преодоления зараженных участков местности, ведения разведки с применением беспилотных летательных аппаратов, отражения нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника и ударов его авиации, эвакуации условных раненых из боевых машин и оказания им первой медицинской помощи», – говорится в сообщении.

На полигоне боевой подготовки разведчики будут совершенствовать навыки в организации наблюдательных постов, разведывательных засад, поиска опорных баз условного противника, действий в дозоре, а также отработают приемы маскировки, скрытного передвижения и оборудования мест отдыха. Занятия будут проходить в течение недели в ночное и дневное время.

В ходе учения внимание будет уделено вопросам эффективного ведения разведки с применением комплексов «Стрелец», которые обеспечивают решение основных задач боевого управления подразделениями, связи и передачи информации между командирами и подчинёнными, анализа данных и выдачи целеуказаний для применения оружия. В учении задействовано более 100 военнослужащих и более 30 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Рысь», «Тигр» и «Тайфун».