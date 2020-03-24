До бойових підрозділів ЗСУ почали надходити вітчизняні бронеавтомобілі “Новатор” з ПТРК / Фото
|14:20 25.03.2020
|Украина
До протитанкових підрозділів Збройних сил України почали надходити бронеавтомобілі (СБА) “Новатор” озброєнні ПТРК «Стугна-П» виробництва приватної компанії “Українська бронетехніка”.
Зокрема, як повідомляє Defense Express з посиланням на видання “Український Тиждень“, протитанкову версію “Новатора” вже активно освоюють бійці 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”.
Нагадаємо, у листопаді минулого року до ЗСУ було передано партію з декількох десятків спеціальних броньованих автомобілів “Новатор”.
Ця бронемашина виготовлена на шасі Ford 550, яке було спеціально посилене. СБА виготовлено зі сталі шведської компанії ARMOX різної твердості (до 560) та товщини в залежності від зони бронювання і в цілому машина відповідає класу бронювання ПЗСА-4 або ПЗСА-5. Всі двері обладнані спеціальними підсиленими ригелями та замками підвищеної надійності та мають можливість відкривання ззовні в екстрених ситуаціях.
Також варто додати, що “Новатор” вперше показали з новим протитанковим ракетним комплексом “Амулет” на Міжнародній виставці “Зброя та Безпека-2018”, а через рік цей новий бойовий модуль, розроблений ДККБ “Луч”, був встановлений вже на звичайний БРДМ-2.
Фото: Defense Express
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