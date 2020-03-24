До бойових підрозділів ЗСУ почали надходити вітчизняні бронеавтомобілі “Новатор” з ПТРК / Фото

14:20 25.03.2020   Украина

До протитанкових підрозділів Збройних сил України почали надходити бронеавтомобілі (СБА) “Новатор” озброєнні ПТРК «Стугна-П» виробництва приватної компанії “Українська бронетехніка”.

Зокрема, як повідомляє Defense Express з посиланням на видання “Український Тиждень“, протитанкову версію “Новатора” вже активно освоюють бійці 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”.

Нагадаємо, у листопаді минулого року до ЗСУ було передано партію з декількох десятків спеціальних броньованих автомобілів “Новатор”.

Ця бронемашина виготовлена на шасі Ford 550, яке було спеціально посилене. СБА виготовлено зі сталі шведської компанії ARMOX різної твердості (до 560) та товщини в залежності від зони бронювання і в цілому машина відповідає класу бронювання ПЗСА-4 або ПЗСА-5. Всі двері обладнані спеціальними підсиленими ригелями та замками підвищеної надійності та мають можливість відкривання ззовні в екстрених ситуаціях.

Також варто додати, що “Новатор” вперше показали з новим протитанковим ракетним комплексом “Амулет” на Міжнародній виставці “Зброя та Безпека-2018”, а через рік цей новий бойовий модуль, розроблений ДККБ “Луч”, був встановлений вже на звичайний БРДМ-2.

Фото: Defense Express



Ще на цю тему:

17:00 23.03.2020
Український бронеавтомобіль “Камрат” буде мати унікальний для свого класу рівень захисту / Фото
11:40 23.03.2020
Україна продала Туреччині три РЛС вартістю понад 11 мільйонів доларів
11:15 20.03.2020
Україна поставила Грузії кулемети для Мі-24
09:30 20.03.2020
Україна поставила до Туреччини РЛС Mars-L та П-180У
08:45 16.03.2020
Українські Bayraktar TB2 розпочали польоти
10:20 11.03.2020
В Україні планують організувати виробництво турецьких ударних безпілотників
11:20 05.03.2020
Київський бронетанковий передав до армії модернізовані Т-72 / Відео
08:01 02.03.2020
Пентагон уклав контракт на виробництво ПТРК "Джавелін" для 16 країн
09:40 26.02.2020
Понад 100 авіаційних комплексів “Фурія” поставлено українським силовим структурам / Відео
17:21 25.02.2020
Секретар РНБО: Наша ракетна програма найближчим часом буде відроджена
14:15 24.02.2020
КБ “ЛУЧ” представив ПТРК “Амулет” для української армії / Відео
20:21 21.02.2020
Міноборони цьогоріч закупить близько 3 тисяч ракетних комплексів
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
Всі новини країни
Армения Армения
13:20 25.03.2020
ЮВО: Военнослужащие России и Армении провели совместную командно-штабную тренировку
11:00 25.03.2020
В Армении граждане без "анкеты передвижения" не смогут покинуть место проживания
19:21 24.03.2020
Вірменія посилила заходи надзвичайного стану
11:15 24.03.2020
В Армении с 24 марта будут закрыты все кафе и рестораны
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:45 24.03.2020
Из-за снегопада в 4 областях Болгарии объявили „оранжевый“ уровень опасности
12:01 24.03.2020
202 случая заражения коронавирусом в Болгарии
11:20 23.03.2020
"Голод победит страх": Президент Болгарии частично ветировал закон о чрезвычайном положении
20:45 20.03.2020
Болгарія мобілізує армію, щоб гарантувати дотримання карантину
Всі новини країни
Греция Греция
12:00 25.03.2020
Греция закрывает приюты для беженцев на карантин
12:41 24.03.2020
Коронавирус в Греции: 71 новый случай, 695 больных, 17 умерших
11:00 23.03.2020
В Греции полностью запретили поездки и передвижение по стране
18:40 19.03.2020
Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:20 25.03.2020
ЮВО: Российские снайперы проходят курс спецподготовки в горах Абхазии
11:41 24.03.2020
С сегодняшнего дня в Грузии прекращено междугороднее передвижение на автобусах, микроавтобусах и поездах
20:00 23.03.2020
ЕС поддерживает территориальную целостность Грузии и не признает выборы в Абхазии
10:00 23.03.2020
ЮВО: Российские беспилотники обнаружили лагерь условного противника в горах Южной Осетии
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:45 24.03.2020
Молдова посилює надзвичайний стан: закривають парки і долучають армію
12:30 24.03.2020
В Приднестровье еще четверо инфицированных COVID-19
12:15 24.03.2020
Минздрав Молдовы представил обновленные данные о ситуации с COVID-19
08:45 24.03.2020
У Брюсселі звинуватили Додона у брехні, спрямованій проти ЄС
Всі новини країни
Россия Россия
14:00 25.03.2020
«Всё уйдет на поддержание штанов»: Правительство России сворачивает планы ускорения экономики
11:20 25.03.2020
Российский трубоукладчик «Северного потока – 2» выбрал маршрут на десять тысяч километров длиннее
10:20 25.03.2020
Россия потеряла в Сирии около двух десятков боевых самолетов и вертолетов
09:40 25.03.2020
Морпехи Каспийской флотилии приступили к воздушно-десантной подготовке
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:45 24.03.2020
Румунія від завтра запроваджує режим тотального карантину, - президент Йоганніс
11:51 24.03.2020
Коронавірус в Румунії: через помилку уряду всім загиблим поставили діагноз запізно
20:15 20.03.2020
Українські CIMIC взяли участь в курсі цивільно-військового співробітництва в Румунії
18:45 20.03.2020
На кордоні з Румунією затримали партію сигарет та "спостерігача" на снігоході
Всі новини країни
Турция Турция
16:45 24.03.2020
У Туреччині за порушення карантину штрафують майже на $500
13:30 24.03.2020
В ЄС поки не дійшли згоди щодо нової військово-морської операції в Середземномор’ї
11:30 24.03.2020
У Туреччині від коронавірусу загинуло ще семеро, 239 нових інфікованих
15:20 23.03.2020
В Ливии задержан нефтяной танкер из ОАЭ
Всі новини країни
Украина Украина
14:40 25.03.2020
Разведчики ЧФ России проводят учения в оккупированном Крыму
14:20 25.03.2020
До бойових підрозділів ЗСУ почали надходити вітчизняні бронеавтомобілі “Новатор” з ПТРК / Фото
13:40 25.03.2020
Україна застерігає ЄС від зняття антиросійських санкцій на тлі пандемії
13:00 25.03.2020
Справа "Хізб ут-Тахрір": 18 фігурантам продовжили арешт
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд