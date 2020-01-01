План ускорения российской экономики до темпов выше мировых, ради которого власти поднимали НДС и повышали пенсионный возраст, затонул вместе ценами на нефть на мировом рынке.

Обвал Brent до 25 долларов за баррель с потерей 3 триллионов рублей нефтегазовых доходов бюджета поставил крест на мегапроектах и инфраструктурных стройках, которые правительство планировало финансировать из Фонда национального благосостояния, пишет finanz.ru.

Выделение средств ФНБ на инвестпроекты пока придется отложить, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он добавил, что выполнить цели «национальных проектов», включающие технологический рывок и резкое сокращение бедности, в этом году «будет точно сложно».

Согласно плану правительства по достижению национальных целей развития, в этом году экономика должна прибавить 2%, а со следующего года ускроиться до 3%. Уровень бедности при этом должен упасть до 11,1% (против 13,1% сейчас), естественная убыль населения - замедлиться втрое (до 127 тысяч человек), а реальные располагаемые доходы населения - прибавить 1,5%.

Но желанный 3-процентный рост если и будет, то отрицательным. Пандемия коронавируса и ценовые войны на рынке нефти не оставляют шансов экономике, которая неизбежно скатится во вторую рецессию за последние 6 лет, считает главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

В оставшиеся три квартала ВВП будет падать на 3-5%, по итогам года экономика сожмется на 2,7%, реальные доходы населения рухнут на 3,7%, отток капитала ускорится в 4 раза, до 110 млрд долларов, прогнозирует Тихомиров.

По прогнозу рейтингового агентства НКР, в лучшем случае Россия потеряет 2% ВВП, а в худшем - 6% ВВП, при этом быстрого восстановления не произойдет: в 2021 году рост составит от 0,5-1% до 1,5-2%. По оценке Moody's, экономика РФ потеряет до 3% в 2020 году.

«Дело даже не в вирусе, а в том, что сжимаются целые сектора экономики. Авиаперевозки, туризм, малый бизнес, за этим следует подрастающий целый ряд других секторов», - перечислял 18 марта глава Минфина Антон Силуанов. Крупный бизнес выстраивается в очередь за помощью правительства, в распоряжении которого пока лишь мизерный резервный фонд размером 300 млрд рублей, или 0,27% ВВП.

Премьер Михаил Мишустин поручил Минфину до 26 февраля перекроить бюджет так, чтобы выполнить все социальные обещания президента Владимира Путина - от материнского капитала до завтраков в школах, - а также профинансировать борьбу с коронавирусом, поддержать нуждающихся и не проводить секвестр.

Для этого придется пустить «под нож» национальные проекты и инвестиции, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновники. В бюджете-2020 на нацпроекты заложено 1,9 трлн рублей, в том числе 137,3 млрд - на строительство дорог, 127 млрд - на мусорные полигоны («Экология»), 177 млрд - на «цифровую экономику» и 387 млрд - на комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Часть этих расходов придется отложить на неопределенный срок. «Странно строить высокоскоростные железнодорожные магистрали, когда не хватает больниц», - объясняет чиновник правительства.

Власти США запускают программу стимулирования экономики на 2 трлн долларов с налоговыми каникулами и прямыми выплатами гражданам, Евросоюз - на 750 млрд евро. Но «конкретно в России никакого стимулирования нет и не будет, а все монетарные действия направлены исключительно на поддержание «штанов» в бюджете», констатирует старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова: малому бизнесу и населению вряд ли что-то достанется.

Хорошо уже то, что планов по сокращению расходов бюджета нет - это должно поддержать экономику, говорит экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов. В 2015-м правительству пришлось проводить секвестр, что добавило масла в огонь кризиса.

Фокус бюджета сместится с инвестиций в будущее на текущее потребление - через госрасходы, а также трансферты и субсидии компаниями. Это, впрочем, «не поможет избежать рецессии, а лишь снизит ее глубину», говорит Мурашов.