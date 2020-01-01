На полигонах Камхуд и Алагяз военнослужащие российской военной базы Южного военного округа и военнослужащие Минобороны Армении в ходе командно-штабной тренировки отработали совместное применение межвидовых войсковых группировок.

В течение недели командный состав объединенной группировки войск выполнял комплексные задачи по управлению действиями подчиненных сил на оперативном направлении, организации взаимодействия между подразделениями двух стран при отражении атак условного противника, пишет пресс-служба Минобороны России.

В командно-штабной тренировке принимали участие около 1000 военнослужащих ЮВО и было задействовано более 200 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация.

В военном городке Гюмрийского военного гарнизона военнослужащие пожарных расчетов российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, и пожарные расчеты Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Армении приняли участие в совместном тактико-специальном противопожарном учении.

Пожарные расчеты двух стран ликвидировали очаги условного возгорания на военных объектах.

К совместному тактико-специальному противопожарному учению было привлечено более 100 военнослужащих и задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

В Ереванском и Гюмрийском военном гарнизонах российской военной базы ЮВО в режиме постоянной готовности по противопожарной безопасности содержится более 20 военных городков и специальных объектов.