В Росії і анексованому Криму продовжили термін утримання під вартою 18 фігурантам другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську солідарність".

Так, Ростовський обласний суд постановив, що Руслан Сулейманов, Асан Яник, Сейран Муртаза, Іззет Абдуллаєв, Ерфан Османів, Сеітвелі Сейтабдієв, Алім Карімов і Яким Бекіров будуть перебувати в слідчому ізоляторі до 14 червня.

Крім того, Рустем Шейхалиев, Риза Ізетов, Сервет Газієв, Яшар Муєдінов, Шабан Умеров, Меджі Абдурахманов, Енвер Аметов, Владлен Абдулкадиров, Раїма Айвазов і Ремзі Бекіров, згідно з рішенням підконтрольного Росії Верховного суду Криму, будуть перебувати в СІЗО до 15 червня.

Нагадаємо, раніше підконтрольний Росії "Верховний суд" Криму продовжив арешт шести фігурантам сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". Продовжили арешт Тофіка Абдулгазиева, Османа Арифмеметова, Біляла Адилова, Фархода Базарова, Джеміль Гафарова і Рустема Сейтхалилова.