Ассоциация украинцев Ирландии поможет финансово семьям жертв репрессий в Крыму

12:40 25.03.2020   Крым

Надежда и Валерий Иванниковы передали главе правления Крымскотатарского ресурсного центра, члену Меджлиса крымскотатарского народа Эскендеру Бариеву 2000 евро для пяти семей жертв репрессий в аннексированном Крыму.

Как сообщает сайт центра, каждая семья, которую определила Ассоциация украинцев Ирландии, получит по 400 евро, пишет Крым.Реалии.

Данная помощь была собрана в рамках мероприятия «Несокрушимая Украина: цена свободы», которое было организовано Ассоциацией украинцев Ирландии в феврале 2020 года.

Бариев выразил благодарность Ассоциации украинцев Ирландии и ее лидеру Николаю Круцику за организацию такого мероприятия, в котором приняли участие около 400 человек: политики, послы, представители украинской, польской, литовской и грузинской диаспор в Ирландии, общественные деятели Ирландии.

«Мы сделали все, чтобы Крым был представлен полно – это выступления, три выставки, раздаточный материал. Благодаря данному мероприятию мы не только проинформировали жителей Ирландии, мы расширили круг друзей крымскотатарского народа. На мероприятии Ассоциация украинцев Ирландии собрала финансовые средства, 2000 евро из которых были выделены для семей крымских узников», – сообщил Бариев.

Он отметил, что в настоящее время из-за пандемии коронавируса прекращено сообщение с Крымом, но «при первой же возможности передаду эти финансовые средства семьям».



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