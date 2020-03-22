В оккупированном Крыму к очередной годовщине аннексии полуострова наладили производство туалетной бумаги с красноречивым названием «Мечта» и девизом «Крым — Россия».

Жителям оккупированного Крыма решили в очередной раз напомнить о том, кто именно уже 6-й год незаконно устанавливает порядки на полуострове. Сделать это — ни больше, ни меньше — решили с помощью туалетной бумаги не слишком высокого качества, на рулонах которой помещена надпись «Крым — Россия». Над подобным, довольно странным, проявлением патриотизма уже успели вдоволь посмеяться пользователи соцсетей. Как пишет сайт НовостиЮinfo, об этом сообщает блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

Примечательно, что до производства «крымнашевской» туалетной бумаги додумались местные предприниматели — на упаковке указан адрес производства в Симферополе, а само средство гигиены почему-то произведено, как следует из той же информации на упаковке, согласно Государственным стандартам Украины.

Псевдопатриотическая туалетная бумага в Крыму. Фото: twitter.com/KrimRt