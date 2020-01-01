Полицейские силы будут осуществлять контроль на всей территорией Армении.

В случае перемещения людей сотрудник полиции имеет право подойти и задать вопрос о цели передвижения, а также проверить документ, удостоверяющий личность, и анкету. Если анкета отсутствует, то сотрудник Полиции имеет право применить меры в соответствии с законом, пишет news.am.

Об этом на пресс-конференции 24 марта заявил советник вице-премьера Сурен Крмоян. «Сегодня с 23:00 право на свободное передвижение людей будет ограничено на всей территории Армении. По месту жительства людей установлена обязательная самоизоляция. Наши граждане не должны выходить из дома, за исключением некоторых случаев, предусмотренных решением, в частности, в целях посещения продуктовых магазинов, аптек или сельскохозяйственных рынков.

Это не значит, что граждане имеют возможность посещать эти места несколько раз в день. Кроме того, есть возможность посещать похоронные церемонии, а также навещать нуждающегося в уходе человека. В исключительных случаях один раз в день в непосредственной близости от места проживания будут разрешены физические упражнения или езда на велосипеде. В условиях чрезвычайного положения анкету движения наши граждане должны заполнять каждый раз, когда они покидают дом. Сотрудники экономической деятельности или государственные служащие, которым разрешено покидать дом, также должны заполнять анкету.

Если человек работает в сфере питания и ему нужно идти на работу, он также должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и заполнить анкету с указанием имени, времени отправления, адреса места посещения. Всем государственным органам поручено по возможности осуществлять деятельность в режиме онлайн.

Это означает, что людям не разрешается находиться в административных зданиях, если руководитель определенного органа не решит, что определенное количество людей должно там находиться. Офисы обслуживания госорганов не будут работать, поэтому граждане не должны туда ходить, но могут пользоваться услугами онлайн.

Для того чтобы неотложные потребности граждан не оставались без ответа, государственным органам поручается публиковать на своих веб-сайтах или в социальной сети Facebook все контакты, по которым граждане могут обращаться в этот государственный орган в случае необходимости»,- отметил он.