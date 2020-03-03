Протягом тижня порти України збільшили експорт зерна на 26%

10:40 25.03.2020   Украина

З 14 по 20 березня українські морські порти експортували 1,18 млн т основних зернових культур, що на 26% більше, ніж тижнем раніше.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на “Інфоіндустрія“.

Найбільше зросли поставки пшениці – на 284 тис т або на 67% більше, ніж минулого тижня. Кукурудзи було експортовано 835 тис т, або на 26% більше. Ячменю було відвантажено 59 тис т, або на 40% менше.

У трійку основних напрямків поставок українського зерна увійшли Єгипет (272 тис тонн), Південна Корея (110 тис тонн) та Китай (91 тис тонн). Трійку лідерів за обсягами експорту зернових у 2019/20 маркетинговому році займає порт Миколаїв (13,94 млн т), порт Чорноморськ (10,08 млн т) та порт Південний (7,95 млн т).



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