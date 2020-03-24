Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», якобы способное достроить газопровод «Северный поток-2», вновь изменило курс.

Портом назначения стал южноафриканский Кейптаун, свидетельствуют данные порталов Myshiptracking и Marine Traffic, передает ghall.com.

Судно покинуло порт Находка 9 февраля. Официально о маршруте «Академика Черского» не сообщалось, но когда он находился на Мадагаскаре, портом назначения значился египетский Суэц. Однако вместо него трубоукладчик направился в мозамбикский порт Мапуту.

Если судно действительно направляется в Европу, то это значит, что по каким-то причинам был выбран маршрут, пролегающей не через Суэцкий канал, а как минимум на десять тысяч километров длиннее.

О возможности использования судна для работ в Балтийском море говорил министр энергетики России Александр Новак. «Академик Черский» построен в Китае, Россия купила его в 2015 году для работ на проекте «Сахалин-3».

После санкций США, в результате которых швейцарский подрядчик Allseas отказался продолжать работы, в «Газпроме» заявили, что компания завершит оставшиеся 7 процентов проекта своими силами.

Между тем министр энергетики США Дэн Бруйетт уверен, что Россия не сможет достроить газопровод, в крайнем случае Вашингтон найдет способ остановить его.