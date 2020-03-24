Россия потеряла в Сирии около двух десятков боевых самолетов и вертолетов

10:20 25.03.2020   Россия

С 2015 по 2018 год Россия потеряла в Сирии не менее 19 пилотируемых летательных аппаратов (11 вертолетов и 8 самолетов), что привело к гибели 23 членов экипажа и 37 пассажиров.

Как сообщает ghall.com, об этом пишет The National Interest, ссылаясь на открытые источники.

Такие потери американский журнал объясняет неопытностью российских военных в экспедиционных операциях и проблемами с техникой. При этом, сказано, что ВКС РФ все равно совершили более 39 000 боевых вылетов в Сирии к середине 2018 года, что изменило ход конфликта в пользу сирийского диктатора Башара Асада.

Издание напоминает, что в период 2014-2020 годов Соединенные Штаты в ходе военных операций против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) потеряли в Сирии истребитель F-16 Fighting Falcon и конвертоплан V-22 Osprey.

В марте заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике доктор военных наук Константин Сивков заявил, что США могли бы уничтожить российскую базу Хмеймим в Сирии ударом 300-400 ракет BGM-109 Tomahawk.



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