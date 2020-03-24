Міжнародні організації вимагають надати медичну допомогу політв’язню Мустафаєву
|10:00 25.03.2020
|Крым
Українські і міжнародні організації закликали негайного надати медичну допомогу незаконно утримуваному кримському татарину Серверу Мустафаєву, в якого декілька днів тримаються "тривожні симптоми".
Як пише Українська правда, про це повідомило представництво президента України в Автономній Республіці Крим.
У Мустафаєва останні дні тримається висока температура, спостерігається сухий кашель, сильний головний біль та слабкість у всьому тілі, що є тривожними симптомами з огляду на пандемію коронавірусної інфекції нового типу Covid-19.
Українські і міжнародні організації закликали негайного надати медичну допомогу Серверу та всім в'язням, які цього сьогодні потребують.
Як повідомлялось, з 19 березня у незаконно утримуваного кримського татарина Сервера Мустафаєва підвищена температура тіла, кашель, однак належної медичної допомоги у російському СІЗО він досі не отримує.
Ще на цю тему:
Справа "Хізб ут-Тахрір": 18 фігурантам продовжили арешт
Масові обшуки і затримання в Бахчисараї: висунули звинувачення громадянському журналісту
Фигурантам симферопольского «дела о терроризме» продлили арест
Слідком РФ відкрив справу проти Чубарова
Осужденного по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчанина помещают в ШИЗО
У фігуранта "бахчисарайської справи" симптоми коронавірусу, але його не лікують — Денісова