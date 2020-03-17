В Дагестане военнослужащие морской пехоты Каспийской флотилии (КФл), призванные осенью 2019 года, приступили к совершению прыжков с парашютом в рамках комплексных занятий по воздушно-десантной подготовке (ВДП).

Морские пехотинцы совершают прыжки из транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» с применением современной парашютной системы Д-10. Данные парашютные системы позволяют безопасно и быстро приземлиться, оставаясь незамеченным для противника, пишет пресс-служба Минобороны России.

Выполнив стандартные элементы ВДП, военнослужащие десантно-штурмовых и разведывательно-десантных подразделений после приземления выполнили нормативы по сбору в назначенных точках и совершили марш-бросок на расстояние 10 км в полном боевом снаряжении.

Перед десантированием все военнослужащие прошли предпрыжковую подготовку на тренажерах воздушно-десантного комплекса, где отработали весь комплекс действий парашютиста в воздухе с момента отделения от летательного аппарата до приземления на различные виды поверхностей, в том числе лес, воду, а также здания и сооружения.

Всего к занятиям по ВДП привлечено около 300 военнослужащих полка морской пехоты Каспийской флотилии. В течение двух недель личный состав выполнит порядка 1,5 тыс. парашютных прыжков.

Каждый морской пехотинец, в зависимости от специальности, совершит не менее 6 прыжков с парашютом с высот от 600 до 800 м в дневное и ночное время суток в полном боевом снаряжении с оружием.

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии при поддержке армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО в рамках командно-штабного учения отработали высадку тактического воздушного десанта в районе населённого пункта Коркмаскала в Дагестане.

Группы морской пехоты десантировались из вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» с задачей захватить выгодный рубеж, провести инженерную разведку и удержать его до подхода основных сил.

Одновременно по замыслу командно-штабного учения в качестве основных сил тактического десанта выступили подразделения морской пехоты, выполняющие плановые прыжки с парашютом и обозначающие наступательные действия штурмовых подразделений в бою.

Всего в розыгрыше практических действий КШУ приняло участие около 300 военнослужащих, было задействовано порядка 10 вертолетов армейской авиации, около 50 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А.

В ходе розыгрыша тактических эпизодов командно-штабного учения на полигоне Аданак в Дагестане подразделения морской пехоты отработали порядка 20 новых тактических приемов и маневров, применяемых в различных условиях современного боя.

В рамках командно-штабного учения подразделения морской пехоты выполнили задачи маневренной обороны, разведывательно-ударные действия во взаимодействии с авиацией, реактивной и ствольной артиллерией.

В свою очередь, артиллерийские подразделения, вооруженные реактивными системами залпового огня РСЗО «Град» и 122-мм гаубицами Д-30, совершили тактический маневр и нанесли огневое поражение наступающему противнику.

Для создания реальной тактической обстановки на полигоне установлены мишени, имитирующие бронированную технику и живую силу условного противника, при этом часть из них расположена под углом неудобным для прямого попадания снаряда в цель.

Тактические группы морской пехоты Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) на соревнованиях по тактической армейской стрельбе в Краснодарском крае впервые продемонстрировали выполнение новейших приемов при прохождении полосы препятствий в условиях «города».

В ходе соревнований военнослужащие выполнили комплекс упражнений по групповой стрельбе со сменой оружия на «короткий и длинный ствол» по мишенным комплексам на расстоянии от 1 до 250 м. Уникальная мишенная обстановка имитировала движущиеся и неожиданно появляющиеся цели на различных углах прицеливания.

Особенностью прохождения этапов стрельбы стало выполнение сложных приемов по ведению огня из неудобных положений, перезарядке оружия в стесненных условиях и многократной смене огневой позиции. На поражение целей каждому военнослужащему было отведено три секунды. Владение такими приемами в условиях боевой обстановки позволяет увеличить темп стрельбы, создать условия прикрытия и повышает живучесть группы.

Во время прохождения полосы препятствий в составе боевых пар морские пехотинцы показали новые приемы ведения стрельбы с последующим перезаряжанием оружия, позволяющим увеличивать темп стрельбы и скорость смены стреляющего и заряжающего почти в 2,5 раза.

Во всеармейских отборочных соревнованиях по тактической армейской стрельбе среди подразделений ЮВО принимают участие 12 команд. Кроме основных состязаний в стрельбе из стрелкового оружия, команды сдают зачёты по инженерной, физической подготовке, военной топографии и ориентировании на местности, все элементы выполняются в полной экипировке.