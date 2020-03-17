Снайперы российской военной базы в Абхазии в рамках проведения тактических полевых занятий учатся поражать цели из современных винтовок снайперских специальных (ВСС) «Винторез».

В ходе мероприятий на горно-лесистом полигоне Цабал военнослужащие боевыми парами отрабатывают практические навыки стрельбы, синхронный выстрел по групповым мишеням (манекен) на дальностях до 500 м. Основная задача – ликвидировать условного противника в бронежилете и при этом остаться незамеченными, пишет пресс-служба Минобороны России.



Ранее на занятиях снайперов базы обучили навыкам длительного пребывания на наблюдательной позиции в ожидании противника в неподвижном состоянии, осуществлять разведку целей и определять расстояния до них с применением различных современных технических средств наблюдения и прицеливания, в том числе переносные лазерные приборы разведки ЛПР-3.

Всего в полевой учебе принимают участие около 100 военнослужащих соединения, задействовано до 200 единиц стрелкового оружия – снайперские винтовки СВД, СВ-98 и другое вооружение.

ВСС «Винторез» оснащена дневной и ночной оптикой, бронебойными патронами и интегрированным устройством для ведения скрытной (бесшумной и беспламенной) стрельбы.

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в непризнанной Абхазии, провели стрельбы из стрелкового оружия с применением современных комплексов радиоуправляемого полевого стрельбищного оборудования ПСО-Р.

Современное стрельбищное оборудование на полевых стрелковых комплексах в Гудауте и горном полигоне Цабал оснащено компьютерами и радиопередающими устройствами, которые позволяют быстро определять результаты стрельбы и в короткие сроки обучать максимальное количество военнослужащих.

В ходе стрельб цели автоматически опускаются и поднимаются, результаты выводятся на монитор. Руководители занятий с рабочих мест моделируют тактические эпизоды, корректируют действия военнослужащих на рубежах открытия огня.

Комплекс стрельбищного оборудования позволяет создавать мишенную обстановку из 40 мишеней на радиоуправляемых подъемниках по фронту до 500 м и в глубину до 1500 м.

С начала учебного года более 3000 военнослужащих военной базы с использованием различного вооружения, в том числе автоматов АК-74М и снайперских винтовок СВ-98, выполнили нормативы учебных, контрольных и боевых стрельб.

Подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии выполнили боевые стрельбы в ходе двустороннего ротного тактического учения (РТУ) на полигоне Цабал.

Подразделения военной базы вели огонь из штатного вооружения боевых машин, в том числе современных танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82А, а также различного стрелкового вооружения.

Мотострелки совместно с танкистами, артиллеристами и разведчиками ЮВО отработали оборонительные и наступательные действия, блокировали и уничтожили условного противника.

Для усложнения тактической обстановки на полигоне были оборудованы учебные минные поля, а также невзрывные заграждения и препятствия.

Выполнение всех учебно-боевых задач фиксировалось с помощью беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Всего в РТУ приняли участие около 400 военнослужащих ЮВО, также было задействовано около 60 единиц боевой техники, в том числе разведывательные машины «Дозор», самоходные артиллерийские установки «Акация», машины связи и др. техника.