Ракетный полк Черноморского флота РФ оборонял важные объекты от авиации условного противника
|09:00 25.03.2020
|Крым
Подразделения зенитного ракетного полка из состава армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) выполняют задачи полевого выхода в районах интенсивных полётов морской авиации ЧФ.
Мероприятия боевой подготовки проводятся в районе аэродромов морской авиации флота Саки и Кача, пишет пресс-служба Минобороны РФ.
Военнослужащие выполняют комплексы учебно-боевых задач, в числе которых маршевая подготовка, сдача нормативов по инженерному оборудованию и маскировке полевого лагеря, развёртыванию и занятию огневых позиций, подготовке к открытию огня, а также отработка действий по разведке целей, управлению огнём и совершению манёвра.
Основной целью учения является отработка слаженности расчетов и батарей полка при организации обороны важных объектов инфраструктуры флота от средств воздушного нападения противника с выполнением электронных пусков.
Для тренировок боевых расчетов ежедневно привлекаются фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолёты Ан-26, Бе-12 и вертолёты морской авиации и про ЧФ.
К полевому выходу привлечены порядка 400 военнослужащих, задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники.
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