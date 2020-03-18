В Крыму снова агитируют служить в российской армии по контракту

08:40 25.03.2020   Крым

В аннексированном Крыму российские власти снова агитируют служить в российской армии по контракту. 

Такие объявления 24 марта появились на сайте подконтрольной Москве администрации Керчи, пишет Крым.Реалии.

«Для поступления на военную службу по контракту гражданин должен обратиться в военный комиссариат города Керчь и Ленинского района и в пункт отбора на военную службу по контракту (Симферополь)», – говорится в сообщении.

Кроме того, военный комиссариат Керчи и Ленинского района продолжает отбор кандидатов – юношей и девушек, на поступление в высшие военно-учебные заведения Минобороны России.

«​Крымская правозащитная группа»​ (КПГ) в феврале зафиксировала восемь новых уголовных дел в отношении жителей аннексированного Крыма за уклонение от службы в Вооруженных силах России.

По данным правозащитников, шесть дел – в подконтрольном России Ленинском районном суде Севастополя и по одному в Советском районном суде и Феодосийском городском суде. По трем из них в подконтрольном России Ленинском районном суде Севастополя были вынесены приговоры, отметили правозащитники.

Всего на конец февраля КПГ зафиксировала 91 уголовное дело за уклонение от службы в ВС России, которые переданы на рассмотрение в российские суды Крыма. По 85-ти из них уже вынесен приговор, еще 6 находятся на стадии рассмотрения.

Ранее правозащитники сообщали, что около 85% крымчан, призванных на военную службу весной 2019 года, были отправлены на базы соседней России.

Киев требует от России прекратить призыв в свои вооруженные силы жителей аннексированного Крыма. Прокуратура АРК просит крымчан обращаться по телефону или электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине сообщала, что в 2017 году на военную службу в вооруженные силы России призвали не менее 4800 жителей Крыма. По данным временного поверенного в делах США при ОБСЕ Гарри Камиана, в 2018 году в российскую армию призвали 5600 крымчан.



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