Греция запретила массовые собрания и обнажила карантинные мероприятия по всей стране в связи с распространением коронавируса.

Как сообщает ZN,UA, это решение также распространили и на приграничные лагеря для беженцев, передает The Guardian.

Грецкое правительство ввело комплекс мер, которые будут применяться в лагерях мигрантов на греческих островах, уже на следующий день после объявления Европейской комиссии о закрытии границ из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что лагеря были закрыты с 7 вечера до 7 утра. В дневное время в убежище выпускается только один человек, а полиция контролирует их передвижение. Некоторые лагеря на островах Лерос и Кос полностью закрыты.

Пребывание в центре регистрации в лагерях временно прекращено, за исключением тех, кто там работает. Всех прибывших поддают обязательному обследованию на заражение. Такие меры применяются только к лагерям, а не к жителям населения островов.

В пяти лагерях на греческих островах живет около 42 000 человек, это почти в 8 раз сверх нормы. Недавно у одного из беженцев, живущих во временном убежище, обнаружили COVID-19. Зараженным оказался человек с Лесбоса. До сих пор никаких происшествий в лагерях не было.

В целом в Греции зафиксировано 464 случая коронавируса, шесть из которых летальные. Правительство запретило массовые собрания, и призывает греков практиковать социальное дистанцирование. Тринадцать больниц на материке были переформированы для борьбы с инфекцией.

"Наложение этого ограничения движения на людей из лагерей, а не на кого-то другого на островах, является неприемлемым и дискриминационным", - заявил Апостолос Веизис, директор отдела медицинской оперативной поддержки для Medecins sans Frontières (MSF) в Греции. "Вы закрываете детей, женщин и мужчин в сильно переполненных лагерях, где санитарно-гигиенические условия ужасные".

Крупнейший лагерь "Мория", что на Лесбосе, является временным пристанищем для около 20 тысяч человек, но был построен для чуть больше 6 тысяч. В санчастях "Мории" есть один водопроводный кран на 1300 человек, один туалет на 167 человек и один душ для 242 человек.

В этих лагерях до шести человек может спать на 3 метра места. "У них не хватает воды или мыла, чтобы регулярно мыть руки, и у них нет доходов, чтобы они могли самоизолироваться", - сказала Вейзис.

Более трети мигрантов - это дети, чуть меньше половины из которых без сопровождения родителей. Основными их странами происхождения являются Афганистан, Сирия, Ирак, Палестина и Демократическая Республика Конго, а их пребывание в лагере составляет от пяти месяцев до года.

Среди мигрантов уже высокий уровень проблем со здоровьем, из-за антисанитарных условий и высокого уровня стресса. Вейзис называет ситуацию "хронической чрезвычайной ситуацией".

Греческая национальная организация здравоохранения, которая отвечает за состояние здоровья в лагерях, отметила, что финансирует размещение врачей и другого медицинского персонала в "горячих точках эпидемии". Но похоже, что эти меры применяются только к местным жителям.