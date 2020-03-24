За последние сутки обследовал в Крыму на коронавирус 50 человек
|08:00 25.03.2020
|Крым
Роспотребнадзор за прошедшие сутки обследовали в оккупированном Крыму 50 человек на коронавирусную инфекцию.
Как сообщил 24 марта в ходе ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму заместитель руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по оккупированным Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков, новых случаев заболевания не выявлено, - передает Керчь.ФМ.
«По состоянию на сегодняшнее утро в общей сложности на коронавирусную инфекцию исследовано 1 168 человек. За истекшие сутки было обследовано 50 человек. Лиц с диагнозом пневмония было исследовано за все время 676 человек, за последние сутки 34. Новых случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано в Республике Крым и Севастополе», – сказал Крутиков.
Он отметил, что за сутки государственную границу пересекли 108 человек, из них семеро приехали из "неблагополучных" стран.
«За истекшие сутки было анкетирование и выдано 108 постановлений лицам, которые пересекли государственную границу. Было выявлено семь лиц, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран – Германии и Египта, информация направлена в регионы для динамического наблюдения», – добавил Крутиков.
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