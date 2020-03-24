Роспотребнадзор за прошедшие сутки обследовали в оккупированном Крыму 50 человек на коронавирусную инфекцию.

Как сообщил 24 марта в ходе ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму заместитель руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по оккупированным Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков, новых случаев заболевания не выявлено, - передает Керчь.ФМ.

«По состоянию на сегодняшнее утро в общей сложности на коронавирусную инфекцию исследовано 1 168 человек. За истекшие сутки было обследовано 50 человек. Лиц с диагнозом пневмония было исследовано за все время 676 человек, за последние сутки 34. Новых случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано в Республике Крым и Севастополе», – сказал Крутиков.

Он отметил, что за сутки государственную границу пересекли 108 человек, из них семеро приехали из "неблагополучных" стран.

«За истекшие сутки было анкетирование и выдано 108 постановлений лицам, которые пересекли государственную границу. Было выявлено семь лиц, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран – Германии и Египта, информация направлена в регионы для динамического наблюдения», – добавил Крутиков.