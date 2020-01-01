Під час візиту глави Кремля Володимира Путіна медзакладу, де утримують хворих росіян на коронавірус, його речник Дмитро Пєсков попросив зняти президента на спеціальний телефон і відправити «Дімі» у Telegram .

Відео розмови Пєскова з лікаркою опублікував Telegram-канал Life, передає УНІАН.

«Діма» був єдиним контактом у цьому телефоні. Пєсков також попросив потім «знищити» пристрій. «Не було часу чекати дезінфекцію. Ми не можемо наражати президента на ризик», – так він пояснив журналістам своє прохання.

Перед тим, як пройти до пацієнтів, Путін спочатку переодягнувся у спортивний костюм, а потім – у захисний жовтого кольору.

Усі люди, котрі його супроводжували, були у білих костюмах, на що звернули увагу журналісти. Втім, Пєсков відповів, що Путіну «просто такий видали, це нічого не означає».



