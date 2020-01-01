Вірменія посилила заходи надзвичайного стану
|19:21 24.03.2020
|Армения
Уряд Вірменії посилила заходи в рамках режиму надзвичайного стану у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Про це повідомив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, передає Sputnik Вірменія, передає РБК-Україна.
У своєму зверненні до нації Пашинян зазначив, що вводяться обмеження на вільне пересування громадян. Тепер при виході з будинку всі громадяни зобов'язані мати при собі паспорт або ID-карту, а також пояснити мету свого виходу на вулицю і заповнити спеціальну анкету.
Також закриваються всі магазини і підприємства, які не відносяться до критичної інфраструктури.
"Як мінімум на тиждень будуть закриті всі кафе і ресторани. Закриються підприємства, які не займаються виробництвом життєво важливих продуктів. Будуть відкриті тільки аптеки, банки і продуктові магазини. І з 10 до 12 годин продуктові магазини будуть обслуговувати тільки людей старше 65 років", - повідомив Пашинян.
Зазначимо, за останніми даними у Вірменії підтверджені 249 випадків коронавіруса.
Нагадаємо, з 16 березня у Вірменії ввели режим надзвичайного стану. Він триватиме місяць, до 16 квітня.
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