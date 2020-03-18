Землею в окупованому Криму зможуть володіти тільки громадяни РФ — Путін підписав указ
|19:01 24.03.2020
|Крым
Володимир Путін вніс практично всю територію анексованого Криму до переліку тих територій, на яких землею не можуть володіти особи без російського громадянства.
Про це йдеться в тексті указу, опублікованого на сайті офіційних документів, повідомляє Укрінформ.
До переліку увійшли земельні ділянки таких районів: Бахчисарайського; Джанкойського; Кіровського; Красноперекопського; Ленінського; Нижньогірського; Роздольненського; Сакського; Сімферопольського; Радянського; Чорноморського.
А також прикордонні земельні ділянки міських округів Алушти, Армянська, Євпаторії, Керчі, Сак, Судака, Феодосії і Ялти.
Як повідомлялося, Євросоюз продовжив до 15 вересня 2020 року санкції проти Росії за анексію Криму, санкції проти осіб і організацій, причетних до анексії Криму.
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