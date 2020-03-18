Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что их страна готова помочь в создании отдельной дипломатической платформы для решения проблемы аннексированного Крыма.

Об этом сообщает «Новое время», передает ATR.

По словам дипломата, «украинцы сами должны решить, какая площадка для переговоров по Крыму им нужна».

«Естественно, Канада готова помочь в этом вопросе. Мы постоянно напоминаем миру о незаконности аннексии Крыма, поэтому хотели бы играть роль в потенциальной переговорной группе по Крыму, если Украина об этом попросит», — заявил Шампань.

Он добавил, что Украина «занимает особое место в сердцах и умах канадцев».

«Мало где канадская дипломатия работает сразу по четырем направлениям — торговля, военное сотрудничество, гуманитарная политика и политика развития. А в Украине мы действуем именно так», — отметил Шампань, добавив, что Канада предоставила Украине около 300 млн канадских долларов ($207 млн) помощи для проведения реформ.