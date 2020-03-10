Україна планує евакуаційні рейси з Туреччини, Катару, ОАЕ і Казахстану
|18:15 24.03.2020
|Украина
Уряд України планує додаткові евакуаційні рейси з Туреччини, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) і Казахстану.
Про це йдеться на урядовому порталі, повідомляє РБК-Україна.
Зокрема, українські авіакомпанії МАУ та SkyUp здійснять рейси з аеропортів Стамбула і Анталії (Туреччина), Дохи (Катар), Дубаї (ОАЕ) і Алмати (Казахстан).
"Існує дуже висока ймовірність введення ще більш жорстких карантинних режимів в інших країнах. Тому закликаємо не зволікати і придбати квитки вже сьогодні через сайти авіакомпаній", - повідомили в уряді.
Також повідомляється, що всі рейси приймаються в карантинному терміналі аеропорту "Бориспіль", де працюють епідеміологи.
Пасажири проходять експрес-тести на COVID-19, також всіх попереджають про необхідність самоізоляції на 14 днів.
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