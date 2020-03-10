Міністерство оборони України звернулося до військовослужбовців запасу, волонтерів, людей з досвідом роботи у медичній сфері, студентів-медиків, зокрема інтернів на заочній формі навчання та студентів 5-6 курсів до «спільної роботи» з випадками і підозрами на коронавірусну інфекцію.

«Армія має найбільший і найефективніший досвід співпраці з військовослужбовцями запасу, волонтерами, простими громадянами в умовах, коли потреба у такій співпраці під час російської агресії на сході нашої держави стояла найбільш гостро. Для медичної служби Збройних Сил наразі важлива мобілізація не лише матеріальних, а передусім людських ресурсів – усі небайдужі громадяни, які мають досвід роботи за напрямами епідеміологія, інфекційні хвороби, анестезіологія, фармація, терапія, представники інших дефіцитних та вузькопрофільних медичних спеціальностей можуть зробити свій внесок у загальнодержавну справу», – йдеться у зверненні, поширеному пресслужбою Міністерства оборони, повідомляє Радіо Свобода.

У відомстві надали посилання, за яким треба заповнити форму, щоб долучитися до «ЗСУ у боротьбі з коронавірусом».

На сьогодні кількість хворих на COVID-19 в Україні складає 97 осіб.