Армія кличе волонтерів, військових запасу і людей з медичним досвідом до боротьби з коронавірусом
|18:01 24.03.2020
|Украина
Міністерство оборони України звернулося до військовослужбовців запасу, волонтерів, людей з досвідом роботи у медичній сфері, студентів-медиків, зокрема інтернів на заочній формі навчання та студентів 5-6 курсів до «спільної роботи» з випадками і підозрами на коронавірусну інфекцію.
«Армія має найбільший і найефективніший досвід співпраці з військовослужбовцями запасу, волонтерами, простими громадянами в умовах, коли потреба у такій співпраці під час російської агресії на сході нашої держави стояла найбільш гостро. Для медичної служби Збройних Сил наразі важлива мобілізація не лише матеріальних, а передусім людських ресурсів – усі небайдужі громадяни, які мають досвід роботи за напрямами епідеміологія, інфекційні хвороби, анестезіологія, фармація, терапія, представники інших дефіцитних та вузькопрофільних медичних спеціальностей можуть зробити свій внесок у загальнодержавну справу», – йдеться у зверненні, поширеному пресслужбою Міністерства оборони, повідомляє Радіо Свобода.
У відомстві надали посилання, за яким треба заповнити форму, щоб долучитися до «ЗСУ у боротьбі з коронавірусом».
На сьогодні кількість хворих на COVID-19 в Україні складає 97 осіб.
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