Абе: Токіо і МОК погодилися перенести Олімпіаду в Японії на 2021 рік
|17:30 24.03.2020
|Украина
Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе у вівторок заявив, що Токіо і Міжнародний олімпійський комітет домовилися відкласти Олімпійські ігри в Японії до 2021 року.
"Абе (сказав - ІФ), що Японія і МОК згодні відкласти Олімпіаду цього літа в Токіо", - зазначає агентство "Кіодо", повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Абе сказав, що він планує провести Олімпійські ігри в Токіо до літа 2021 року", - повідомило "Кіодо".
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