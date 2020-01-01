Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе у вівторок заявив, що Токіо і Міжнародний олімпійський комітет домовилися відкласти Олімпійські ігри в Японії до 2021 року.

"Абе (сказав - ІФ), що Японія і МОК згодні відкласти Олімпіаду цього літа в Токіо", - зазначає агентство "Кіодо", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Абе сказав, що він планує провести Олімпійські ігри в Токіо до літа 2021 року", - повідомило "Кіодо".