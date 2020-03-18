Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство из-за «дела», которое оккупанты возбудили против главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова из-за событий под Верховной Радой Крыма 26 февраля 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает ATR.

«Государство-оккупант через подконтрольные «правоохранительные органы» на полуострове продолжает реализовывать политику преследования проукраинских участников митинга, состоявшегося 26 февраля 2014 года под зданием Верховной Рады АР Крым», — говорится в сообщении.

Сообщается, что прокуратура АРК внесла сведения о начатом уголовном производстве по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев ведения войны) в Единый реестр досудебных расследований Украины.

Напомним, оккупационные «власти» Крыма завели очередное «уголовное дело» против главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

Теперь его обвиняют якобы в «организации массовых беспорядков» во время митинга в Симферополе 26 февраля 2014 года.