Прокуратура АРК открыла уголовное производство в ответ на «дело» оккупантов против Чубарова
|17:15 24.03.2020
|Крым
Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство из-за «дела», которое оккупанты возбудили против главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова из-за событий под Верховной Радой Крыма 26 февраля 2014 года.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает ATR.
«Государство-оккупант через подконтрольные «правоохранительные органы» на полуострове продолжает реализовывать политику преследования проукраинских участников митинга, состоявшегося 26 февраля 2014 года под зданием Верховной Рады АР Крым», — говорится в сообщении.
Сообщается, что прокуратура АРК внесла сведения о начатом уголовном производстве по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев ведения войны) в Единый реестр досудебных расследований Украины.
Напомним, оккупационные «власти» Крыма завели очередное «уголовное дело» против главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.
Теперь его обвиняют якобы в «организации массовых беспорядков» во время митинга в Симферополе 26 февраля 2014 года.
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