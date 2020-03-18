В оккупированном Крыму зафиксировали шесть новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Первый случай инфицирования был подтвержден 21 марта.

Об этом сообщил «глава» Крыма Сергей Аксенов в Facebook, передает ATR.

По его информации, все случаи инфицирования привозные. Четверо заболевших — члены одной семьи, которые приехали из ОАЭ. Еще один инфицированный приехал из Литвы, другой — из Бельгии. Все больные госпитализированы в инфекционные отделения медицинских организаций Крыма, они находятся в отдельных боксах.

«У четверых инфицированных наблюдается бессимптомное течение заболевания, которое выявлено лабораторно. У двоих заболевших — состояние средней степени тяжести», — отметил Аксенов.

Он добавил, что определён круг контактных лиц. Близкие контактные лица госпитализированы в инфекционные отделения, остальные находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции.

Отметим, первый случай заболевания коронавирусом подтвердили в аннексированном Крыму 21 марта.