В оккупированном Крыму шесть новых случаев инфицирования коронавирусом
|17:01 24.03.2020
|Крым
В оккупированном Крыму зафиксировали шесть новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Первый случай инфицирования был подтвержден 21 марта.
Об этом сообщил «глава» Крыма Сергей Аксенов в Facebook, передает ATR.
По его информации, все случаи инфицирования привозные. Четверо заболевших — члены одной семьи, которые приехали из ОАЭ. Еще один инфицированный приехал из Литвы, другой — из Бельгии. Все больные госпитализированы в инфекционные отделения медицинских организаций Крыма, они находятся в отдельных боксах.
«У четверых инфицированных наблюдается бессимптомное течение заболевания, которое выявлено лабораторно. У двоих заболевших — состояние средней степени тяжести», — отметил Аксенов.
Он добавил, что определён круг контактных лиц. Близкие контактные лица госпитализированы в инфекционные отделения, остальные находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции.
Отметим, первый случай заболевания коронавирусом подтвердили в аннексированном Крыму 21 марта.
Ще на цю тему:
Землею в окупованому Криму зможуть володіти тільки громадяни РФ — Путін підписав указ
Окупаційна влада Криму на тлі пандемії коронавірусу планує влаштувати ярмарки "для врегулювання цін"
На городских кладбищах Севастополя орудуют вандалы
Весеннюю кампания по призыву в армию переносить не будут
Росіяни блокують українське FM-мовлення на північний Крим
У Криму визнали, що через міст може потрапити коронавірус із Росії
Граница оказалась «дырявой»: крымчане скрывают, что вернулись из-за границы, а в аэропорту нет тепловизоров для пассажиров