Через Україну пропустили до Молдови та Румунії 240 іноземців
|16:30 24.03.2020
|Украина
На Львівщині прикордонники пропустили через кордон 240 іноземців з країн Європи, які прямували до Молдови на Румунії, всім іноземцям виміряли температуру та розпитали про самопочуття.
Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.
"Учора ввечері в пункті пропуску “Краківець” прикордонники Мостиського загону оформили понад 240 іноземців, які на 20 транспортних засобах слідували з Німеччини та Польщі додому, транзитом через Україну. Серед них більшість були громадянами Республіки Молдова, інші — Румунії. Також, крім дорослих, додому поверталися й діти“, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що на українсько-польському кордоні була виміряна температура громадян та проведено опитування щодо самопочуття. Після комплексу перевірочних заходів транспортні засоби з іноземцями у супроводі двох екіпажів Національної поліції України попрямували до українсько-молдовського кордону.
Своєю чергою, 23 громадянини змогли учора повернутися в Україну з Республіки Молдова. З них 21 громадянин України та двоє громадян Молдови з посвідками на постійне проживання в Україні. Зазначається, що вони прибули в Молдову до початку введення заходів, пов’язаних із запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, та не мали можливості самостійно повернутися назад.
Так, співробітники прикордонної поліції Республіки Молдова забезпечили супровід автобуса з українцями з Кишинева до спільного пункту пропуску “Паланка-Маяки-Удобне”. У пункті пропуску “Паланка” пасажири також пройшли температурний контроль, після чого пасажири пересіли в автобус, який попрямував в Одесу.
Нагадаємо, днем раніше за окремим рішенням Держприкордонслужбою було забезпечено транзит до кордону з Молдовою для 58 іноземців.
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