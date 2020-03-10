На Львівщині прикордонники пропустили через кордон 240 іноземців з країн Європи, які прямували до Молдови на Румунії, всім іноземцям виміряли температуру та розпитали про самопочуття.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

"Учора ввечері в пункті пропуску “Краківець” прикордонники Мостиського загону оформили понад 240 іноземців, які на 20 транспортних засобах слідували з Німеччини та Польщі додому, транзитом через Україну. Серед них більшість були громадянами Республіки Молдова, інші — Румунії. Також, крім дорослих, додому поверталися й діти“, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що на українсько-польському кордоні була виміряна температура громадян та проведено опитування щодо самопочуття. Після комплексу перевірочних заходів транспортні засоби з іноземцями у супроводі двох екіпажів Національної поліції України попрямували до українсько-молдовського кордону.

Своєю чергою, 23 громадянини змогли учора повернутися в Україну з Республіки Молдова. З них 21 громадянин України та двоє громадян Молдови з посвідками на постійне проживання в Україні. Зазначається, що вони прибули в Молдову до початку введення заходів, пов’язаних із запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, та не мали можливості самостійно повернутися назад.

Так, співробітники прикордонної поліції Республіки Молдова забезпечили супровід автобуса з українцями з Кишинева до спільного пункту пропуску “Паланка-Маяки-Удобне”. У пункті пропуску “Паланка” пасажири також пройшли температурний контроль, після чого пасажири пересіли в автобус, який попрямував в Одесу.

Нагадаємо, днем раніше за окремим рішенням Держприкордонслужбою було забезпечено транзит до кордону з Молдовою для 58 іноземців.