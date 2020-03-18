Covid-19 у тюрмах на Донбасі та у Криму: активісти закликають світ відреагувати

16:15 24.03.2020   Крым

Понад 100 громадських організацій із низки країн світу, у тому числі України, підписали заяву, у якій закликають міжнародні організації ООН, Ради Європи, Євросоюзу, ОБСЄ та їхніх країн-учасниць терміново відреагувати на поширення Covid-19 у тюрмах на окупованому Росією Криму та підконтрольному Росії Донбасі.

Текст цієї заяви оприлюднений на сайті Центру Громадянських свобод, повідомляє  Укрінформ.

«Звертаємося до міжнародних організацій та їхніх держав-учасниць із закликом вжити невідкладних заходів для зупинення катастрофічних наслідків поширення коронавірусу в місцях позбавлення волі (установах виконання покарань та слідчих ізоляторах) у тимчасово окупованому Російською Федерацією Криму, на підконтрольному Російській Федерації Донбасі, а також на території самої Російської Федерації», - йдеться у заяві.

За даними підписантів, Федеральна служба виконання покарань РФ з 16 березня зупинила зустрічі із рідними підозрюваних, обвинувачених та засуджених.

Водночас медичні служби цих установ не мають достатньо персоналу, медпрепаратів та необхідного обладнання. Вони не спроможні впоратися зі звичайними поширеними захворюваннями, не кажучи вже про кризові ситуації, наголошується в заяві.

Ситуацію ускладнює значна переповненість російських тюрем та слідчих ізоляторів, колективна організація камер та бараків, гігієнічні умови та значна тривалість етапування ув’язнених з окупованого Криму до Російської Федерації, що суперечить нормам міжнародного гуманітарного права. Практика обмеження контактів ув’язнених із зовнішнім світом через поширеність катувань у російських тюрмах збільшує в рази ризик жорстокого поводження, особливо у кризових та панічних ситуаціях.

За словами підписантів, ситуація на підконтрольному Російською Федерацією Донбасі ще гірша. До утримуваних людей не має доступу навіть Міжнародний комітет Червоного Хреста. Окрім так званих офіційних тюрем та слідчих ізоляторів існує розгалужена мережа секретних місць позбавлення волі. Зокрема, згадувана в останньому звіті офісу Верховного комісара ООН з прав людини «Ізоляція» на території колишнього заводу в Донецьку.

Більшість із них непридатні навіть для короткочасного перебування людей, а самі умови утримання як в так званих «офіційних», так і в секретних місцях тримання під вартою, можуть бути прирівняні до катування та жорстокого поводження.

«Жодних ілюзій, що в разі поширення коронавірусу у тюрмах та слідчих ізоляторах окупованого Донбасу утримуваним надаватимуть медичну допомогу, немає. Щобільше, постає питання, які заходи будуть здійснювати підконтрольні Російській Федерації незаконні збройні формування, які контролюють цю територію, для стримування поширення коронавірусу у тюрмах та слідчих ізоляторах, щоб убезпечити, насамперед, себе від потенційного зараження», - зазначається у заяві.

Представники ГО вимагають від міжнародних звернутися до Російської Федерації з вимогою вжити невідкладні заходи для реагування на ситуацію, яка склалася. Водночас вони вимагають від української влади виконання всіх рекомендацій, щодо запобігання поширенню Covid-19 в місцях несвободи.



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