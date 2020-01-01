Росія перегляне бюджет через обвал цін на нафту

15:45 24.03.2020   Россия

Голова уряду Росії Михайло Мішустін доручив міністерствам фінансів та економічного розвитку підготувати пропозиції щодо "пріоритизації витрат федерального бюджету в антикризових цілях".

Відомства повинні виконати доручення до 26 березня, пишуть "Ведомости", повідомляє УНІАН.

Один зі співрозмовників видання вважає, що мова йде про секвестр бюджету. Інший федеральний чиновник вважає, що уряд має намір перерозподілити видатки.

Діючий бюджет на 2020 рік передбачає профіцит у 0,8 відсотка ВВП за витрат в 19,5 трлн рублів. Але в нього була закладена ціна за барель нафти Urals не нижче $42,4.

З 9 березня нафта Brent, до якої прив'язана ціна на Urals, коштує менш як $40.

Вранці 23 березня барель Brent коштує менш як $26. Курс долара на цьому тлі перевищив 81 рубль, євро – 87 рублів.

Згідно з оцінками Рахункової палати РФ, за ціни на нафту Brent навіть в $35 за барель і курсі в 72 рублів за долар в середньому по року втрата доходів федерального бюджету становитиме близько 3 трлн рублів. Дефіцит бюджету становитиме близько 2 відсотків ВВП. У цьому випадку зростання економіки буде нульовим. Мінекономрозвитку розраховувало на 1,9 відсотка.

Обвал цін на нафту почався після розвалу угоди Росії й ОПЕК, яка передбачала обмеження на її видобуток. Додатковим шоком для світової, в тому числі російської економіки, стала епідемія коронавірусу, яка призвела до закриття кордонів і обмежень для бізнесу.

Перший віце-прем'єр РФ Андрій Білоусов визнавав, що російська економіка зазнала подвійного удару. Міністр фінансів РФ Антон Силуанов зазначав, що бюджет за підсумками року буде дефіцитним і уряду доведеться задіяти Фонд національного добробуту. За словами Силуанова, тільки зниження цін на нафту призведе до того, що казна не отримає 3 трлн рублів нафтогазових доходів у порівнянні з планом.

 



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