Шестерым фигурантам «дела о так называемом терроризме» (вторая симферопольская группа) продлили арест до 15 июня 2020 года.

Об этом сообщают активисты «Крымской солидарности», передает ATR.

Так арест был продлен политзаключенным Тофику Абдулгазиеву, Осману Арифмеметову, Билялу Адилову, Фарходу Базарову, Джемилю Гафарову и Рустему Сейтхалилову.

«Судом было принято решение продлить меру пресечения для шестерых фигурантов второй симферопольской группы по «делу Хизб ут-Тахрир» в виде содержания под стражей до 15 июня 2020 года», — сказано в сообщении.

Отмечается также, что «судебное заседание» проходило в «Верховном суде» Крыма в закрытом режиме для слушателей и СМИ. Учреждение закрыто на карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщалось раньше, в результате облавы ФСБ на крымских татар в Крыму 27 марта были задержаны 20 человек по подозрению в причастности к организации «Хизб ут-Тахрир».

28 марта стало известно о задержании в Ростове-на-Дону еще троих крымских татар, в чьих домах на полуострове оккупанты накануне провели обыски.

Позже «Киевский райсуд» Симферополя арестовал всех 23 крымских татар.