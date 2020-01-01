Молдова посилює надзвичайний стан: закривають парки і долучають армію

14:45 24.03.2020   Молдова

З 25 березня в містах і селах Молдови заборонять прогулянки в парках та інших громадських місцях для запобігання ризику поширення коронавірусу, до охорони порядку залучають армію.

Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

"Починаючи з 25 березня, в містах і селах закриють доступ в усі парки, майданчики та інші громадські місця, щоб зупинити поширення вірусу. За дотриманням громадянами цих рішень стежитимуть співробітники МВС. На цьому етапі вже необхідно на допомогу поліції залучати військовослужбовців для охорони правопорядку", - сказав Кіку.

Також, за його словами, з 1 квітня літнім людям будуть приносити пенсії та соціальні допомоги додому.

"Літнім людям заборонено перебувати в громадських місцях. За винятком того, якщо їм потрібно на роботу, пройти термінове медичне обстеження або купити продукти. Ми надамо їм все, що потрібно, тільки щоб в цей період вони залишалися вдома", — сказав прем'єр.

Прем'єр також заявив, що АЗС заборонено надавати послуги громадського харчування, щоб уникнути великого скупчення людей.

"Більшість станцій АЗС надають і послуги громадського харчування. Це заборонено. Запобігання масового скупчення людей - найкращий спосіб зупинити поширення вірусу", - сказав прем'єр.

У Молдові 23 березня підтвердили 15 нових випадків зараження коронавірусом. Таким чином, загальна кількість хворих зросла до 109 осіб, з яких двоє одужали, один помер.

Молдова запровадила надзвичайний стан 17 березня строком на 2 місяці.



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