АТ “Укртранснафта” почало розвантаження на Морському нафтовому терміналі “Південний” третього танкера з нафтою для Білорусі.

Про це пише УНН з посиланням на повідомлення пресслужби АТ “Укратранснафта”.

“Розвантаження нафти сорту Azeri Light обсягом 90 тис. тонн відбувається для її подальшого транспортування із використанням нафтопроводу “Одеса-Броди” та однієї з двох гілок магістрального нафтопроводу “Дружба” за маршрутом МНТ “Південний” — ЛВДС “Броди” — ЛВДС “Мозир”, — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, надання послуг з транспортування нафти до Республіки Білорусь відбувається в рамках договору між АТ “Укртранснафта” та BNK (UK) Limited (Великобританія), яка є дочірньою компанією ЗАТ “Білоруська нафтова компанія”. “Водночас АТ „Укртранснафта“ забезпечує надійний та безперебійний транзит російської нафти сорту Urals у напрямку Чехії, Словаччини та Угорщини відповідно до діючих контрактних зобов’язань”, — йдеться в повідомленні.

Раніше в рамках договору з BNK (UK) Limited Укртранснафта прийняла два танкери з нафтою на МНТ “Південний”. Розвантаження першого танкера завершилось 14 березня, а другого — 17 березня.