До українського порту прибув третій танкер з нафтою для Білорусі
|14:30 24.03.2020
|Украина
АТ “Укртранснафта” почало розвантаження на Морському нафтовому терміналі “Південний” третього танкера з нафтою для Білорусі.
Про це пише УНН з посиланням на повідомлення пресслужби АТ “Укратранснафта”.
“Розвантаження нафти сорту Azeri Light обсягом 90 тис. тонн відбувається для її подальшого транспортування із використанням нафтопроводу “Одеса-Броди” та однієї з двох гілок магістрального нафтопроводу “Дружба” за маршрутом МНТ “Південний” — ЛВДС “Броди” — ЛВДС “Мозир”, — вказано у повідомленні.
Нагадаємо, надання послуг з транспортування нафти до Республіки Білорусь відбувається в рамках договору між АТ “Укртранснафта” та BNK (UK) Limited (Великобританія), яка є дочірньою компанією ЗАТ “Білоруська нафтова компанія”. “Водночас АТ „Укртранснафта“ забезпечує надійний та безперебійний транзит російської нафти сорту Urals у напрямку Чехії, Словаччини та Угорщини відповідно до діючих контрактних зобов’язань”, — йдеться в повідомленні.
Раніше в рамках договору з BNK (UK) Limited Укртранснафта прийняла два танкери з нафтою на МНТ “Південний”. Розвантаження першого танкера завершилось 14 березня, а другого — 17 березня.
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