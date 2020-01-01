Из-за снегопада в 4 областях Болгарии объявили „оранжевый“ уровень опасности

13:45 24.03.2020   Болгария

На сегодня, 24 марта, из-за снегопада в 4 областях Болгарии объявлен „оранжевый“ уровень метеорологической опасности, показывают данные Национального института по метеорологии и гидрологии.

„Оранжевый“ уровень опасности объявлен в Монтанской, Врацевской, Ловечской и Грабровской областях, сообщает Русская Болгария.

Также из-за снега в 15 областях страны объявлен „желтый“ уровень опасности – в Силистренской, Шуменской, Разградской, Тырговиштской, Русенской, Великотырновской, Плевенской, Видинской, Софийской, Софии-городе, Пернишской, Кюстендилской, Благоевградской, Пазарджикской и Смолянской областях.

В 6 областях Болгарии „желтый“ уровень опасности объявлен из-за проливных дождей – в Пловдивской, Кырджалийской, Старазагорской, Хасковской, Сливенской и Ямболской областях.

В Добричской и Варненской областях „желтый“ уровень опасности объявлен из-за сильного ветра, а в Бургасской – из-за сильного ветра с дождем.



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