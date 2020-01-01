В ЄС поки не дійшли згоди щодо нової військово-морської операції в Середземномор’ї

13:30 24.03.2020   Средиземноморский регион

Країни-члени ЄС поки не досягли згоди щодо параметрів нової військово-морської операції ЄС в Середземному морі, що має прийти на заміну попередній операції «Софія» та забезпечити дотримання ембарго ООН на постачання зброї в Лівію.

Про це у понеділок під час віртуальної пресконференції за підсумками розмови міністрів закордонних справ країн ЄС, яка відбулася в режимі телеконференції, розповів Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"По Лівії ми підбили підсумок, де ми знаходимося після досягнення політичного рішення у лютому. Значного прогресу вже було досягнуто, але все ще є невирішені проблеми … Є певні непогодження між країнами-членами, які стосуються, в першу чергу, процедур розвантаження, на той випадок, якщо кораблі в рамках нової операції будуть вимушені мати справу з мігрантами, яких рятуватимуть", - сказав Високий представник ЄС.

Він зауважив, що європейські міністри провели багато обговорень та проявили терпіння, щоб врахувати позиції та занепокоєння одне одного, але поки не дійшли згоди у питанні, яким чином країни ЄС будуть розподіляти між собою мігрантів, що, ймовірно, будуть врятовані екіпажами кораблів в рамках нової операції.

"На жаль, поки ми не досягли згоди на 100 відсотків. Сподіваюся, чинні питання будуть погоджені протягом наступних кількох днів, щоб місія могла бути запущена до кінця цього місяця. Я сподіваюся, що ця домовленість все ще є чинною, і всі суперечності можуть бути вирішені за наявності доброї волі серед країн-членів", - додав Боррель.

17 лютого міністри закордонних справ ЄС одноголосно ухвалили політичне рішення щодо започаткування нової операції в Середземномор’ї, головною метою якої буде дотримання ембарго на постачання зброї у Лівію. За задумом, операція включатиме повітряний, супутниковий та військово-морський компоненти та концентруватиме увагу на східній частині лівійського узбережжя та навколо шляхів суден, що доставляють зброю до Лівії у порушення збройного ембарго. Нова операція, окрім дотримання ембарго на постачання зброї, включатиме вторинні цілі, зокрема, боротьбу з організованою злочинністю навколо міграції.

Спільна морська операція ЄС «Софія», яка була призначена для контролю за міграційними потоками у Середземному морі, вичерпує свій мандат 31 березня 2020 року.



Ще на цю тему:

10:30 28.02.2020
Ігнорування Радою Європи агресії РФ проти України тільки погіршить ситуацію – Тарасюк
18:30 14.01.2020
Генсеком Єврокомісії стане представниця Латвії - ЗМІ
16:15 05.12.2019
Україна, Грузія і Молдова пропонують ЄС створити додатковий формат взаємодії
13:30 05.12.2019
Європарламент закликав Меркель і Макрона наполягти на повному обміні полоненими між РФ та Україною
18:21 25.10.2019
Україна шукатиме партнерів для посилення Ради Європи – Разумков
09:01 25.10.2019
Подвійні стандарти. Разумков у Страсбурзі розкритикував Раду Європи
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
12:01 09.10.2019
В Європарламенті сьогодні обговорять ситуацію в Україні
11:21 27.09.2019
Пристайко обговорив із головою МЗС Данії «Північний потік-2»: «бачимо однакові ризики»
09:21 06.08.2019
Рада Євросоюзу офіційно затвердила кандидатуру наступника Могеріні
10:41 12.03.2019
В Європарламенті висловлюються за необхідність збереження твердої позиції ЄС щодо санкцій проти РФ
19:58 08.01.2019
Румунія назвала чотири слогани свого головування в ЄС
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
Всі новини країни
Армения Армения
13:20 25.03.2020
ЮВО: Военнослужащие России и Армении провели совместную командно-штабную тренировку
11:00 25.03.2020
В Армении граждане без "анкеты передвижения" не смогут покинуть место проживания
19:21 24.03.2020
Вірменія посилила заходи надзвичайного стану
11:15 24.03.2020
В Армении с 24 марта будут закрыты все кафе и рестораны
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:45 24.03.2020
Из-за снегопада в 4 областях Болгарии объявили „оранжевый“ уровень опасности
12:01 24.03.2020
202 случая заражения коронавирусом в Болгарии
11:20 23.03.2020
"Голод победит страх": Президент Болгарии частично ветировал закон о чрезвычайном положении
20:45 20.03.2020
Болгарія мобілізує армію, щоб гарантувати дотримання карантину
Всі новини країни
Греция Греция
12:00 25.03.2020
Греция закрывает приюты для беженцев на карантин
12:41 24.03.2020
Коронавирус в Греции: 71 новый случай, 695 больных, 17 умерших
11:00 23.03.2020
В Греции полностью запретили поездки и передвижение по стране
18:40 19.03.2020
Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:20 25.03.2020
ЮВО: Российские снайперы проходят курс спецподготовки в горах Абхазии
11:41 24.03.2020
С сегодняшнего дня в Грузии прекращено междугороднее передвижение на автобусах, микроавтобусах и поездах
20:00 23.03.2020
ЕС поддерживает территориальную целостность Грузии и не признает выборы в Абхазии
10:00 23.03.2020
ЮВО: Российские беспилотники обнаружили лагерь условного противника в горах Южной Осетии
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:45 24.03.2020
Молдова посилює надзвичайний стан: закривають парки і долучають армію
12:30 24.03.2020
В Приднестровье еще четверо инфицированных COVID-19
12:15 24.03.2020
Минздрав Молдовы представил обновленные данные о ситуации с COVID-19
08:45 24.03.2020
У Брюсселі звинуватили Додона у брехні, спрямованій проти ЄС
Всі новини країни
Россия Россия
14:00 25.03.2020
«Всё уйдет на поддержание штанов»: Правительство России сворачивает планы ускорения экономики
11:20 25.03.2020
Российский трубоукладчик «Северного потока – 2» выбрал маршрут на десять тысяч километров длиннее
10:20 25.03.2020
Россия потеряла в Сирии около двух десятков боевых самолетов и вертолетов
09:40 25.03.2020
Морпехи Каспийской флотилии приступили к воздушно-десантной подготовке
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:45 24.03.2020
Румунія від завтра запроваджує режим тотального карантину, - президент Йоганніс
11:51 24.03.2020
Коронавірус в Румунії: через помилку уряду всім загиблим поставили діагноз запізно
20:15 20.03.2020
Українські CIMIC взяли участь в курсі цивільно-військового співробітництва в Румунії
18:45 20.03.2020
На кордоні з Румунією затримали партію сигарет та "спостерігача" на снігоході
Всі новини країни
Турция Турция
16:45 24.03.2020
У Туреччині за порушення карантину штрафують майже на $500
13:30 24.03.2020
В ЄС поки не дійшли згоди щодо нової військово-морської операції в Середземномор’ї
11:30 24.03.2020
У Туреччині від коронавірусу загинуло ще семеро, 239 нових інфікованих
15:20 23.03.2020
В Ливии задержан нефтяной танкер из ОАЭ
Всі новини країни
Украина Украина
14:40 25.03.2020
Разведчики ЧФ России проводят учения в оккупированном Крыму
14:20 25.03.2020
До бойових підрозділів ЗСУ почали надходити вітчизняні бронеавтомобілі “Новатор” з ПТРК / Фото
13:40 25.03.2020
Україна застерігає ЄС від зняття антиросійських санкцій на тлі пандемії
13:00 25.03.2020
Справа "Хізб ут-Тахрір": 18 фігурантам продовжили арешт
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд