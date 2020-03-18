ЧФ отправил плавучую мастерскую «ПМ-56» из Севастополя в Средиземное море для выполнения задач в составе постоянного соединения ВМФ РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, петедает Флот2017.

«В настоящее время судно обеспечения выполняет проход через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы», — говорится в сообщении.

Как отмечают оккупанты, экипаж плавмастерской будет обеспечивать поддержание технической готовности кораблей и судов российского ВМФ, выполняющих задачи в Средиземном море.

Плавмастерская ЧФ РФ «ПМ-56» сменит в ходе ротации однотипное судно Балтийского флота «ПМ-82».