Оккупанты проводят ротацию плавучих мастерских в Средиземном море
|13:15 24.03.2020
|Крым
ЧФ отправил плавучую мастерскую «ПМ-56» из Севастополя в Средиземное море для выполнения задач в составе постоянного соединения ВМФ РФ.
Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, петедает Флот2017.
«В настоящее время судно обеспечения выполняет проход через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы», — говорится в сообщении.
Как отмечают оккупанты, экипаж плавмастерской будет обеспечивать поддержание технической готовности кораблей и судов российского ВМФ, выполняющих задачи в Средиземном море.
Плавмастерская ЧФ РФ «ПМ-56» сменит в ходе ротации однотипное судно Балтийского флота «ПМ-82».
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