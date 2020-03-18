З архієпископа Климента вимагають 50 тисяч рублів за "суди", рішеннями яких у ПЦУ забирають храм
|13:01 24.03.2020
|Крым
В окупованому Криму архієпископ Православної церкви України Климент отримав від російської служби судових приставів вимогу сплатити 50 тис. рублів - за "суди", які ухвалили рішення про виселення ПЦУ з Кафедрального собору в Сімферополі.
Про це повідомляє Укрінформ.
«Раніше відбулися суди. Це рішення суду, які були ухвалені в Сімферополі і Севастополі, що я повинен звільнити приміщення (Кафедрального собору в Сімферополі – КР). Повернути його в міністерство земельних і майнових відносин. Одночасно я повинен оплатити судові витрати, понесені Міністерством земельних і майнових відносин. Тобто за те, що міністерство викидає мене на вулицю, за те, що Анюхіна (російська міністр майнових і земельних відносин Криму Ганна Анюхіна – КР) руйнує церкву, по суті краде власність. За це я повинен заплатити 50 тисяч. У мене таких грошей немає», – розповів виданню архієпископ.
Священнослужитель побоюється, що російські силовики можуть забрати церковне майно ПЦУ.
«Закінчиться, мабуть, все тим, чим і у 2017 році: коли прийшли судові пристави й за рішенням суду мали вилучити приміщення частини першого поверху, в яких розташовувався Український духовний центр. Але через те що там не було майна центру, а було релігійне майно церкви, то вони вилучили все релігійне майно», – нагадав він.
За словами Климента, ПЦУ намагалася оскаржити рішення, але суди залишили в силі рішення першої інстанції.
Публічних коментарів російського міністра майнових і земельних відносин Криму Ганни Анюхіної щодо інформації Климента наразі немає.
Раніше російська влада в Криму направила припис про «звільнення приміщень» Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира та Ольги в Сімферополі, в якому проходили богослужіння УПЦ Київського патріархату (нині ПЦУ).
У російському Міністерстві майна Криму пояснили вимогу звільнити будівлю Кафедрального собору в Сімферополі закінченням терміну дії договору з єпархією УПЦ КП, яка перейшла у створену Православну церкву України.
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