В России, несмотря на предпринимаемые меры профилактики, выявлено уже более 300 случаев COVID-2019.

В связи с этим во всех регионах введён режим повышенной опасности, многие переходят на удалённый режим работы, у школьников сдвигаются сроки каникул и сдачи экзаменов, отменяются массовые мероприятия и поездки, сообщает ИА REGNUM.

Роспотребнадзор тем временем в ежедневном режиме публикует новые данные о заболевших и выздоровевших.

Медики в своих прогнозах относительно сроков окончания эпидемии пока не пришли к единому мнению,