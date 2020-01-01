Коронавирус: Россия уходит на карантин
|12:51 24.03.2020
|Россия
В России, несмотря на предпринимаемые меры профилактики, выявлено уже более 300 случаев COVID-2019.
В связи с этим во всех регионах введён режим повышенной опасности, многие переходят на удалённый режим работы, у школьников сдвигаются сроки каникул и сдачи экзаменов, отменяются массовые мероприятия и поездки, сообщает ИА REGNUM.
Роспотребнадзор тем временем в ежедневном режиме публикует новые данные о заболевших и выздоровевших.
Медики в своих прогнозах относительно сроков окончания эпидемии пока не пришли к единому мнению,
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