Коронавирус в Греции: 71 новый случай, 695 больных, 17 умерших

12:41 24.03.2020   Греция

Представитель Министерства здравоохранения по коронавирусу Сотирис Циодрас объявил о еще 71 подтвержденном случае заболевания. Общее же число инфицированных на 18:00 23 марта составило  695 человек.

Согласно ежедневному обновлению ситуации COVID-2019, в отделения интенсивной терапии (реанимации) в различных больницах страны госпитализировано в общей сложности 35 человек. Все пациенты, находящиеся в реанимации, — мужчины, за исключением одной женщины. Средний возраст пациентов составляет 68 лет, передают Русские Афины.

По словам г-на Циодраса, 56% от общего числа лиц, находящихся в больницах (114 человек), — мужчины, из них 75% в возрасте  от 18 до 64 лет. По его оценкам, фактическое число людей, зараженных этим вирусом, оценивается в 8 000–10 000 человек. Но большинство либо вообще не имеют симптомов, либо инфекция пока находится в инкубационном периоде. 

Что касается количества погибших, еще два человека умерли за последние 24 часа, в результате чего общее число достигло 17, при среднем возрасте 76 лет.

О приятных новостях дня — 29 пациентов выздоровели и уже выписаны .

«Не расслабляйтесь»

В контексте ежедневного обновления об эволюции вируса аккредитованный ученый выпустил новый призыв к соблюдению карантина. 

Меры, введенные в рамках борьбы с вирусом, не следует ослаблять. Потому что чем больше они ослабляются, тем выше скорость передачи заболевания», - сказал он.

И добавил: «Наша первая задача — понимать свою ответственность. У нас общий враг, и это вирус». Он не преминул поблагодарить тех, кто «соблюдает жесткие меры». «Это сложные условия и трудный выбор», - подчеркнул он. 

Географическое распределение заболевших коронавирусом

Согласно имеющимся данным, случаи заболевания присутствуют в 28 различных региональных единицах Греции (префектурах). Большинство инфицированных в Афинах, Илии, Восточной Аттике, Пирее и Кастории.

Состояние по странам на 19:00 23/03/2020:

Китай  - заболевших 81 496, умерших 3 274, выздоровевших 72 819.

Италия - заболевших 59 138, умерших 5 476, выздоровевших 7 024.

США   - заболевших 40 961, умерших 485, выздоровевших 0.

Испания  - заболевших 33 089, умерших 2 206, выздоровевших 3 355.

Германия  - заболевших 28 784, умерших 116, выздоровевших 422.

Россия  - заболевших 438, умерших 1, выздоровевших 17.

Украина  - заболевших 73, умерших 3, выздоровевших 1.

Молдова  - заболевших 106, умерших 1, выздоровевших 2.

Беларусь - заболевших 81, умерших 0, выздоровевших 22.

Грузия  - заболевших 61, умерших 0, выздоровевших 8.

Армения  - заболевших 194, умерших 0, выздоровевших 2.

Всего в мире:  - заболевших 360 697, умерших 15 488, выздоровевших 100 472.

 



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