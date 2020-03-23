Представитель Министерства здравоохранения по коронавирусу Сотирис Циодрас объявил о еще 71 подтвержденном случае заболевания. Общее же число инфицированных на 18:00 23 марта составило 695 человек.

Согласно ежедневному обновлению ситуации COVID-2019, в отделения интенсивной терапии (реанимации) в различных больницах страны госпитализировано в общей сложности 35 человек. Все пациенты, находящиеся в реанимации, — мужчины, за исключением одной женщины. Средний возраст пациентов составляет 68 лет, передают Русские Афины.

По словам г-на Циодраса, 56% от общего числа лиц, находящихся в больницах (114 человек), — мужчины, из них 75% в возрасте от 18 до 64 лет. По его оценкам, фактическое число людей, зараженных этим вирусом, оценивается в 8 000–10 000 человек. Но большинство либо вообще не имеют симптомов, либо инфекция пока находится в инкубационном периоде.

Что касается количества погибших, еще два человека умерли за последние 24 часа, в результате чего общее число достигло 17, при среднем возрасте 76 лет.

О приятных новостях дня — 29 пациентов выздоровели и уже выписаны .

«Не расслабляйтесь»

В контексте ежедневного обновления об эволюции вируса аккредитованный ученый выпустил новый призыв к соблюдению карантина.

Меры, введенные в рамках борьбы с вирусом, не следует ослаблять. Потому что чем больше они ослабляются, тем выше скорость передачи заболевания», - сказал он.

И добавил: «Наша первая задача — понимать свою ответственность. У нас общий враг, и это вирус». Он не преминул поблагодарить тех, кто «соблюдает жесткие меры». «Это сложные условия и трудный выбор», - подчеркнул он.

Географическое распределение заболевших коронавирусом

Согласно имеющимся данным, случаи заболевания присутствуют в 28 различных региональных единицах Греции (префектурах). Большинство инфицированных в Афинах, Илии, Восточной Аттике, Пирее и Кастории.

Состояние по странам на 19:00 23/03/2020:

Китай - заболевших 81 496, умерших 3 274, выздоровевших 72 819.

Италия - заболевших 59 138, умерших 5 476, выздоровевших 7 024.

США - заболевших 40 961, умерших 485, выздоровевших 0.

Испания - заболевших 33 089, умерших 2 206, выздоровевших 3 355.

Германия - заболевших 28 784, умерших 116, выздоровевших 422.

Россия - заболевших 438, умерших 1, выздоровевших 17.

Украина - заболевших 73, умерших 3, выздоровевших 1.

Молдова - заболевших 106, умерших 1, выздоровевших 2.

Беларусь - заболевших 81, умерших 0, выздоровевших 22.

Грузия - заболевших 61, умерших 0, выздоровевших 8.

Армения - заболевших 194, умерших 0, выздоровевших 2.

Всего в мире: - заболевших 360 697, умерших 15 488, выздоровевших 100 472.