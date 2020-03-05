Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що на проведення «маршу на Крим» може вплинути коронавірус, а не нова кримінальна справа, яку російські слідчі в Криму завели щодо нього.

Про це сказав в ефірі Крым.Реалии.

«На мою думку, це вже третя кримінальна справа проти мене (в Росії і анексованому Криму – КР). У 2015 році порушували кримінальну справу за мої дії, які нібито загрожують територіальній цілісності Росії. Потім у жовтні 2015 року стосовно мене виносили рішення про заочний арешт, намагалися оголосити в міжнародний розшук, але Інтерпол відмовив у цьому Росії. Ні, саме це порушення кримінальної справи не вплине (на проведення маршу на Крим – КР). Вплинути може тільки ситуація з поширенням захворювання коронавірусом, але ми відстежуємо зараз ситуацію. І наше остаточне рішення залежатиме від того, чи є загроза життю як учасників маршу, так і тих, хто живе на тій території, де проводиметься акція», – заявив Чубаров.

Раніше Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова засудила рішення російського Слідкому в Криму порушити кримінальну справу проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

23 березня в Криму російський Слідчий комітет порушив кримінальну справу проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. Про це 23 березня повідомляє сайт Слідкому.

Відносно Чубарова відкрили справу за статтею російського Кримінального кодексу – «Організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством».

Йдеться про події 26 лютого 2014 року.

У Слідкомі стверджують, що «отримані докази причетності Чубарова до безпосередньої організації масових заворушень» біля будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

За версією російських слідчих, 25 лютого 2014 року Чубаров доручив своєму заступнику Ахтему Чийгозу «організувати масові заворушення біля будівлі Верховної Ради і особисто керувати прихильниками Меджлісу, які беруть участь у них».

«Тепер вони намагаються інкримінувати мені провину в організації масових заворушень. Ця стаття передбачає від 8 до 15 років. Зрозуміло, що це рефлексія на наші плани з організації мирної, ненасильницької акції «Світ – проти насильства і окупації. Марш гідності», – прокоментував кримінальну справу голова Меджлісу.

6 грудня 2019 року Чубаров анонсував підготовку і проведення міжнародної ненасильницької мирної акції «Світ – проти насильства і окупації. Марш гідності». Під час акції активісти мають намір потрапити маршем до Криму через адміністративний кордон. Попередня дата проведення акції – 3 травня.

5 липня 2014 року, коли Рефат Чубаров повертався в анексований Росією Крим з виїзного засідання Меджлісу на Херсонщині, російські силовики заборонили йому в'їзд на п'ять років. На адмінкордоні з півостровом Чубарова зустрічала тодішній російський прокурор Криму Наталія Поклонська. Вона зачитала йому попередження «про неприпустимість екстремістської діяльності», після чого російські прикордонники вручили главі Меджлісу повідомлення про заборону на в'їзд на територію Росії.

5 липня 2019 року п'ятирічний термін російської заборони на в'їзд закінчився. Але, як пояснив Чубаров, він досі не може поїхати в Крим через заочний арешт за нібито вчинення ним певних «злочинів проти основ конституційного ладу і безпеки Російської держави».