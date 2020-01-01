Морські загрози 2020 - У Чорне море увійшли три фрегати 2-ї Постійної середземноморської групи НАТО.

Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», редакції BlackSeaNews та «Майдану закордонних справ» повідомляє:

23.03.2020 приблизно о 13-00 (київський час) до Чорного моря увійшли 3 фрегати 2-ї Постійної середземноморської групи НАТО (SNMG 2):

1) турецький (F 246) TCG Salihreis (Barbaros Class),

2) флагман групи HMCS Fredericton (337) (Halifax class), королівські ВМС Канади,

3) італійський (F591) ITS Virginio Fasan (Bergamini class).

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», «Майдану закордонних справ» (Київ), головний редактор BlackSeaNews Андрій КЛИМЕНКО.