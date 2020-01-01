Морські_загрози_2020 - У Чорне море зайшли три кораблі НАТО
|07:01 24.03.2020
Морські загрози 2020 - У Чорне море увійшли три фрегати 2-ї Постійної середземноморської групи НАТО.
Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», редакції BlackSeaNews та «Майдану закордонних справ» повідомляє:
23.03.2020 приблизно о 13-00 (київський час) до Чорного моря увійшли 3 фрегати 2-ї Постійної середземноморської групи НАТО (SNMG 2):
1) турецький (F 246) TCG Salihreis (Barbaros Class),
2) флагман групи HMCS Fredericton (337) (Halifax class), королівські ВМС Канади,
3) італійський (F591) ITS Virginio Fasan (Bergamini class).
Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», «Майдану закордонних справ» (Київ), головний редактор BlackSeaNews Андрій КЛИМЕНКО.
Ще на цю тему:
Есмінець США проведе Різдво в порту Одеси
В Одесу зайшов ракетний есмінець США
До Чорного моря увійшов ракетний есмінець ВМС США
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн" вошла в Восточное Средиземноморье
Французький корвет залишив одеський порт
До Одеси прибув французький корвет Commandant Birot
В порту Одессы пришвартовались военные корабли четырех стран НАТО
Корабли НАТО зайдут в порт Одессы — Кулеба
У Чорному морі стартували навчання НАТО Fall Storm 2019
У Чорне море увійшла протимінна група НАТО