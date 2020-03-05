Российский пропагандист Владимир Соловьев жестко раскритиковал цены в оккупированном Крыму.

В программе “Полный контакт” радиостанции “Вести FM” он заявил, что на полуострове слишком высокие цены, несоизмеримые с уровнем инфраструктуры и сервиса. Он также назвал местных жителей “сволочами”, передает издание “Примечания”.

“Смотришь цены в Крыму, Сочи — и возникает вопрос: вы вообще в своем уме?… В Турции в разы дешевле, в Италии дешевле, всюду в мире дешевле. Вы что, оборзели? За счет чего такие цены просите, вы что, вдруг все резко готовить научились? Вы что, теперь понимаете, что такое сервис? Вы построили инфраструктуру замечательную? Вы навели чистоту? Перестали срать в море, канализацию туда перестали тянуть? С чего вы охренели? Ааа, спрос — предложение — рынок, ну понятно”, — резко высказался пропагандист.

По его мнению, чтобы в Крыму было хорошо, нужно “все строить по разумным ценам”, “бить по рукам” тех, кто ворует бюджетные деньги, а также ввести на полуостров дивизию имени Дзержинского (Дивизия войск национальной гвардии России. — Ред.) и “проредить” вредителей.

“Аэропорт (новый терминал международного аэропорта “Симферополь”. — Ред.) — красавец, мост построили. Пахать не пробовали еще и там?” — обратился Соловьев к жителям оккупированного Крымского полуострова.