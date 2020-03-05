Российский телеведущий Соловьев призвал ввести в Крым нацгвардию

20:15 23.03.2020   Крым

Российский пропагандист Владимир Соловьев жестко раскритиковал цены в оккупированном Крыму.

В программе “Полный контакт” радиостанции “Вести FM” он заявил, что на полуострове слишком высокие цены, несоизмеримые с уровнем инфраструктуры и сервиса. Он также назвал местных жителей “сволочами”, передает издание “Примечания”.

“Смотришь цены в Крыму, Сочи — и возникает вопрос: вы вообще в своем уме?… В Турции в разы дешевле, в Италии дешевле, всюду в мире дешевле. Вы что, оборзели? За счет чего такие цены просите, вы что, вдруг все резко готовить научились? Вы что, теперь понимаете, что такое сервис? Вы построили инфраструктуру замечательную? Вы навели чистоту? Перестали срать в море, канализацию туда перестали тянуть? С чего вы охренели? Ааа, спрос — предложение — рынок, ну понятно”, — резко высказался пропагандист.

По его мнению, чтобы в Крыму было хорошо, нужно “все строить по разумным ценам”, “бить по рукам” тех, кто ворует бюджетные деньги, а также ввести на полуостров дивизию имени Дзержинского (Дивизия войск национальной гвардии России. — Ред.) и “проредить” вредителей.

“Аэропорт (новый терминал международного аэропорта “Симферополь”. — Ред.) — красавец, мост построили. Пахать не пробовали еще и там?” — обратился Соловьев к жителям оккупированного Крымского полуострова.



Ще на цю тему:

20:30 23.03.2020
В Україні встановили осіб, які контактували з хворим кримчанином
14:20 23.03.2020
В Крыму пригрозили электронными браслетами гражданам из группы риска по коронавирусу
20:01 20.03.2020
Оккупанты грозят очистить Севастопольские бухты от украинских кораблей
18:15 20.03.2020
Кулеба: візити Путіна в Крим – це ознака невпевненості
16:30 20.03.2020
Государство-оккупант несет ответственность за ситуацию с распространением коронавируса в Крыму – Постпред Украины при ООН
15:30 20.03.2020
COVID-19: правозащитники из РФ и ЕС призывают освободить часть заключенных
15:15 20.03.2020
«Марш на Крым»: в МИД России призывают отказаться от акции
14:01 20.03.2020
Путин пообщался с частью "общественных" организаций, "запамятовавшей" о серьезных проблемах оккупированного полуострова
09:15 20.03.2020
Позбавлені прапора: як іноземні судна карають за заходи в порти Криму
08:30 20.03.2020
МЗС України вітає продовження мандата СММ ОБСЄ в Україні та вимагає від РФ забезпечити доступ місії в Крим
20:00 19.03.2020
Госдума РФ одобрила в первом чтении особый порядок закупок на территории Крыма и Севастополя
17:40 19.03.2020
Двом севастопольським колаборантам повідомлено про підозру / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
10:30 16.03.2020
В Азербайджані ще у чотирьох виявлений коронавірус Covid-19
Всі новини країни
Армения Армения
18:41 16.03.2020
Вірменія оголосила надзвичайний стан через пандемію
10:10 16.03.2020
Кількість заражених коронавірусом у Вірменії досягла 26 людей
20:30 05.03.2020
ЮВО: Российские снайперы уничтожили условного противника в горах Армении
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:20 23.03.2020
"Голод победит страх": Президент Болгарии частично ветировал закон о чрезвычайном положении
20:45 20.03.2020
Болгарія мобілізує армію, щоб гарантувати дотримання карантину
09:00 19.03.2020
Болгарський журналіст-розслідувач опинився в лікарні після побиття
10:40 17.03.2020
В Болгарии ищут дополнительных поставщиков газа по «Турецкому потоку»
Всі новини країни
Греция Греция
11:00 23.03.2020
В Греции полностью запретили поездки и передвижение по стране
18:40 19.03.2020
Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину
15:40 19.03.2020
Греция сбила беспилотник Турции над своей территорией
14:21 18.03.2020
Всемирный карантин: обстановка в портах разных стран
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:00 23.03.2020
ЕС поддерживает территориальную целостность Грузии и не признает выборы в Абхазии
10:00 23.03.2020
ЮВО: Российские беспилотники обнаружили лагерь условного противника в горах Южной Осетии
09:00 23.03.2020
У Грузії запроваджують надзвичайний стан
13:45 20.03.2020
Грузія призупиняє міжнародне авіасполучення через коронавірус
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 20.03.2020
Молдовський олігарх Плахотнюк потрапив до США попри санкції
18:00 19.03.2020
МВФ: Молдова зафиксировала стабильный экономический рост
10:30 18.03.2020
У Молдові ввели надзвичайний стан на два місяці через коронавірус
10:00 17.03.2020
Молдова закриває низку пунктів пропуску на кордоні з Україною / Список
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 23.03.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 19, 20, 21, 22 марта
20:45 23.03.2020
Власти начнут следить за россиянами по геолокации мобильного телефона
19:45 23.03.2020
Отток капитала с российского рынка побил все рекорды
19:15 23.03.2020
Ціни на нафту продовжують падати: Brent наближається до 25 доларів за барель
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:15 20.03.2020
Українські CIMIC взяли участь в курсі цивільно-військового співробітництва в Румунії
18:45 20.03.2020
На кордоні з Румунією затримали партію сигарет та "спостерігача" на снігоході
14:30 20.03.2020
До 15 років тюрми: у Румунії жорстко каратимуть за порушення приписів у боротьбі з коронавірусом
13:15 20.03.2020
Президент Румунії закликав співвітчизників за кордоном не їхати додому на Великдень
Всі новини країни
Турция Турция
15:20 23.03.2020
В Ливии задержан нефтяной танкер из ОАЭ
09:20 23.03.2020
Туреччина не каратиме українців, які не змогли вчасно виїхати - посол
19:30 20.03.2020
Турецькі авіалінії зупинили польоти в Україну до 4 квітня
11:30 20.03.2020
Двоє турецьких солдат загинули в Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
08:15 24.03.2020
Окупанти у Криму відкрили чергову справу через "заклики до тероризму"
08:01 24.03.2020
Слідком РФ відкрив справу проти Чубарова
06:29 24.03.2020
На проведення «маршу на Крим» може вплинути тільки коронавірус – Чубаров
20:30 23.03.2020
В Україні встановили осіб, які контактували з хворим кримчанином
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд