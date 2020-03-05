По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 19, 20, 21 и 22 марта прошли следующие мероприятия:

1. Военные медики ЮВО приступили к подготовке к Всеармейскому этапу конкурса профессионального мастерства «Военно-медицинская эстафета» на базе отдельной мотострелковой бригады во Владикавказе.

От ЮВО в подготовке к соревнованиям принимает участие около 50 человек из числа военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях среднего и младшего медицинского персонала, а также младших медицинских специалистов войскового звена.

В ходе подготовки военные медики улучшат навыки стрельбы из автомата Калашникова и пистолета Макарова, будут практиковаться в вождении медицинской гусеничной техники на базе МТЛБ, эвакуации раненых с поля боя, а также оказании первой медицинской помощи.

Всеармейский этап конкурса пройдет в начале апреля с.г. на полигоне Шалхи в Северной Осетии. Всеармейский этап конкурса профессионального мастерства «Военно-медицинская эстафета» пройдет в рамках международного конкурса «АрМИ-2020».

2. В ЮВО на базе Учебного центра противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск, дислоцированного в Краснодарском крае, ведется активная подготовка полигона к проведению отборочного этапа конкурса «Чистое небо» в рамках АрМИ-2020.

В текущем году специалистам противовоздушной обороны предстоит состязаться в поражении ракет-мишеней из переносных зенитных ракетных комплексов по различным мишеням, в том числе воздушным движущимся наземным, а также военнослужащие будут соревноваться в вождении бронетранспортеров.

В ходе подготовки к конкурсу на специально оборудованном участке морского побережья полигона Ейский обновлен маршрут соревнований, построены дополнительные огневые рубежи и мишенные поля, а также оборудованы различные препятствия – брод, косогор, участок минно-взрывного заграждения и др.

Всеармейские соревнования состоятся в конце мая.

3. Впервые ротные тактические группы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО в Дагестане уничтожили противника в горах с применением малых беспилотных летательных аппаратов квадрокоптерного типа.

Мини-беспилотная авиация квадрокоптерного типа активно применялась в двусторонних ротных тактических учениях на ближних расстояниях в интересах разведывательных подразделений, а также для выполнения объективной оценки проведения поражения целей и корректирования огня мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений.

В ходе активной фазы учений военнослужащие соединения уничтожили условного противника, засевшего глубоко в горах Кавказского хребта. Ротные тактические группы выполнили боевые стрельбы из вооружения самоходных артиллерийских установок САУ 2С1 «Гвоздика», танков Т-90А, минометов 2Б-11 «Сани» и боевых машин пехоты БМП-3.

В двусторонних учениях на горном полигоне Дальний было задействовано около 500 военнослужащих ЮВО и около 70 единиц вооружения и военной техники, а также беспилотные летательные аппараты.

4. В Ставропольском крае завершился отборочный этап конкурса военно-профессионального и эстетического мастерства «Воин мира» среди военнослужащих 49-й общевойсковой армии Южного военного округа, проходящих военную службу по контракту.

В конкурсе приняли участие лучшие представители всех соединений и воинских частей объединения, всего около 100 военнослужащих.

Конкурс «Воин мира» считается самым разносторонним в международном конкурсе АрМИ-2020, т.к. наравне с профессиональной военной подготовкой оцениваются знания военной истории и творческие способности участников. Военнослужащие соревнуются в пяти дисциплинах: «Атлет», «Профессионал», «Снайпер», «Кавалер» («Сударыня») и «Эрудит».

Финалисты этапа показали высокую физическую подготовку, умение обращаться со стрелковым и холодным оружием, а также метать ручные осколочные гранаты на точность и дальность, преодолели полосу препятствий, соревновались в стрельбе из автомата АК-74М из различных положений и выполнили нормативы по огневой подготовке.

Кроме того, участники продемонстрировали знания военной истории, а также раскрыли перед членами жюри творческие таланты в области вокала, хореографии, игры на музыкальных инструментах, декламации, театрального искусства и т.п.

Победители армейского этапа представят объединение на окружном этапе конкурса в Ростовской области.

5. Двусторонние ротные тактические учения в условиях применения «противником» оружия массового поражения прошли на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Военнослужащие ЮВО в ходе выдвижения в назначенный район отработали действия подразделений по защите от воздушных ударов авиации условного противника, преодолели «зараженные» участки местности и зоны радиоэлектронного подавления.

Артиллеристы с закрытых огневых позиций провели артиллерийскую подготовку наступления при помощи 120-мм самоходных артиллерийских орудий «Хоста» по целям, имитирующим противника, укрывшегося в населенном пункте.

В свою очередь, мотострелки блокировали захваченный поселок, совершили обстрел из вооружения боевых машин пехоты БМП-3 при поддержке танков Т-90А, после чего штурмовые подразделения провели зачистку населенного пункта.

Наблюдение за действиями подразделений осуществлялось при помощи беспилотных летательных аппаратов, передающих информацию на командный пункт в режиме реального времени.

В ходе учения были отработаны действия штурмовых взводов во взаимодействии с группами быстрого реагирования, тактика действий в условиях «тоннельной войны», методика «огневой карусели».

К учениям в Волгоградской области было привлечено более 1000 военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 300 единиц боевой и специальной техники соединения, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90А, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», самоходные артиллерийские гаубицы «МСТА-С», зенитные-ракетные комплексы «ТОР», штурмовая и армейская авиация.

6. В 49-й общевойсковой армии Южного военного округа завершился второй отборочный этап конкурса по полевой выучке военнослужащих войск связи «Уверенный прием», входящий в программу «АрМИ-2020».

Связисты выполнили задачи, направленные на повышение уровня профессиональной подготовки, боевое слаживание подразделений и проверку возможностей современных и перспективных образцов техники связи в условиях, максимально приближенным к боевым.

Часть конкурсных заданий специалисты войск связи выполняли в средствах индивидуальной защиты.

Военные связисты выполняли задачи на станциях Р-166, командно-штабных машинах Р-149АКШ, мобильных комплексах связи «Редут-2УС» и станциях спутниковой связи.

Всего в конкурсе приняло участие около 100 человек. Победителями данного этапа стали военнослужащие бригады связи из Ставрополя.

7. Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, экипажи оперативно-штурмовой и армейской авиации, а также наземная техническая команда одного из военных аэродромов ЮВО в Ставропольском крае провели совместное тактико-специальное учение по скрытному перемещению авиации на запасные площадки.

Военные специалисты применили станцию ТДА-М, дымовые шашки ДМ-11 и ДМХ-5 для постановки аэрозольных завес в целях маскировки перемещения личного состава и военной техники от авиации и средств разведки условного противника.

После смены района дислокации подразделения специальной обработки с помощью современной авторазливочной станции АРС-14КМ провели дезактивацию и дегазацию военной и специальной техники с применением различных химических составов, выполнили санитарную обработку личного состава, обеззараживание участков местности и объектов инфраструктуры.

Станция АРС-14КМ предназначена для специальной обработки вооружения и военной техники, участков местности и дорог, временного хранения и транспортирования воды и дегазирующих растворов, пылеподавления на местности, пожаротушения и создания аэрозольных завес. Двигаясь со скоростью 5 км/час, станция способна обрабатывать полосу местности длиной до 700 м.

8. Специалисты материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа обеспечивают и контролируют экологическую, пожарную безопасность и осуществляют ветеринарно-санитарный надзор в районе проведения артиллерийских учений на полигоне Молькино в Краснодарском крае.

Подразделения тылового обеспечения до прибытия участников учения развернули полевые лагеря, организовали банно-прачечное обеспечение, горячее питание из расчета на более чем 1,5 тыс. военнослужащих, а также подвоз и выдачу ракет и боеприпасов и других материальных средств.

Для комфортного проживания военнослужащих установлено свыше 200 палаток, на полигоне развернуто около 30 комплектов походных полевых кухонь, около сотни военных поваров задействованы в организации трехразового горячего питания.

Всего свыше 400 военнослужащих и около 100 единиц специальной техники МТО задействовано во всестороннем тыловом и техническом обеспечении лагерного сбора подразделений артиллерии 49 армии ЮВО.

9. Связисты соединения управления 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Северной Осетии, провели тактико-специальные учения в горах Кавказского хребта.

В ходе полевых занятий военнослужащие выполнили задачи, связанные с обеспечением устойчивости системы связи при радиоэлектронном воздействии условного противника, нарушении функционирования компьютерных сетей из-за вирусных атак и вредоносных программ.

В учениях приняли участие более 1,2 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано около 200 единиц специальной техники, в том числе модернизированные командно-штабные машины 5-го поколения Р-145БМ1 на базе БТР-80, радиорелейные станции связи Р-419-МП «Андромеда-Д», портативные станции спутниковой связи «Белозер».

10. Связисты соединения управления 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированного в Северной Осетии, провели тактико-специальные учения в горах Кавказского хребта.

В ходе полевых занятий военнослужащие выполнили задачи, связанные с обеспечением устойчивости системы связи при радиоэлектронном воздействии условного противника, нарушении функционирования компьютерных сетей из-за вирусных атак и вредоносных программ.

В учениях приняли участие более 1,2 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано около 200 единиц специальной техники, в том числе модернизированные командно-штабные машины 5-го поколения Р-145БМ1 на базе БТР-80, радиорелейные станции связи Р-419-МП «Андромеда-Д», портативные станции спутниковой связи «Белозер».

11. Батальонная тактическая группа (БТГр) подразделений морской пехоты Каспийской флотилии, дислоцированных в Дагестане, в рамках первого в этом году двустороннего тактического учения уничтожила условного противника в горах республики.

На первом этапе личный состав БТГр захватил район условного противника на полигоне Аданак, осуществив выход разведывательных групп в передовом отряде, и занял позиции на выгодных рубежах, прорвав таким образом передний край линии обороны условного противника

На втором этапе подразделения морской пехоты закрепились на выгодных высотах и отработали тактические действия по удержанию рубежей обороны.

В ходе учений огневую поддержку подразделений осуществляла артиллерия морской пехоты. Разведка местности, целеуказания и корректировка огня проводились при помощи подразделений беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Главной задачей при проведении учений являлось развитие навыков тактического маневрирования и мышления, межвидового взаимодействия, инициативы и умения командиров принимать нестандартные решения. Особое внимание при оценке действий подразделений и их командиров уделяется внедрению боевого опыта современных вооруженных конфликтов.

Всего в тактическом учении участвовали более 1000 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 200 единиц военной и специальной техники, в том числе БТР-82А, армейские тягачи Урал 4320, порядка 10 гаубиц Д-30, а также расчеты БЛА.

12. Подразделения ракетных войск и артиллерии 58-й общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе провели боевые стрельбы в рамках лагерного сбора.

Учения прошли на полигонах Тарское, Гвардеец, Дзарцеми, Серноводский и Дальний. Артиллеристы выполнили ряд нормативов по занятию огневых позиций, совершению противоогневых маневров, разведке целей.

Военнослужащие выполнили стрельбу с закрытых огневых позиций различными боеприпасами из самоходных 152-мм гаубиц 2С3 «Акация», 2С1 «Гвоздика», «Мста-С» и буксируемых орудий «Мста-Б», реактивных систем залпового огня «Град», «Торнадо-Г» и «Ураган», 120-мм минометов «Поднос» и «Сани».

В лагерном сборе приняли участие более 4 тыс. военнослужащих, было задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники 58-й общевойсковой армии ЮВО. Полевые занятия артиллеристов завершатся 27 марта с.г.